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Политика

Известный политик прилюдно врезал вредителю Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Решение Верховной рады разорвать договор о дружбе с Россией навредит украинскому народу, полагает бывший депутат парламента Незалежной, член "Комитета спасения Украины" Владимир Олейник. По его словам, доверие людей к законодательному органу находится на крайне низкой отметке, что ставит вопрос о легитимности принимаемых им решений.  
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Рейтинг Верховной рады составляет 1,8%, отметил Олейник. Он посетовал, что парламент со столь низким уровнем доверия принимает решения, которые вредят национальным интересам страны. "Ведь ни один министр, ни один депутат, ни один родственник депутата не работает в России, а 3,5 миллиона украинцев работают", – цитирует политика НСН.  

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Для этих людей, в отличие от украинского руководства, Россия является кормилицей, а не врагом, подчеркнул бывший парламентарий. Он напомнил, что работа в соседней стране позволяет гражданам Незалежной поддерживать семьи, платить за коммунальные услуги.  

"Народ в шоке, потому что эти вместе с американцами придумали идею строительства Украины как анти-России и начинают разваливать страну", – посетовал Олейник 

Накануне Верховная рада приняла очередной сомнительный законопроект, инициированный президентом страны Петром Порошенко. Глава государства предложил разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был заключен в 1997 году.  

Соглашение определяет основы и принципы двухсторонних отношений. Договор предполагает отказ от заключения соглашений с третьими странами, направленных друг против друга, а также использование территории для военнослужащих других государств, которые могут нанести ущерб одной из сторон договора.  

Также документ предусматривает формирование общего экономического пространства, соблюдение прав национальных, религиозных и культурных меньшинств. В частности, Москва и Киев должны создавать равные возможности для изучения русского и украинского языков в своих странах. 

Разрыв договора не привнесет никаких принципиальных изменений в политику Украины. Власти Незалежной и так не соблюдали соглашение. Достаточно посмотреть на принятый осенью прошлого года закон об образовании, который фактически уничтожает школьное обучение на языках нацменьшинств, в том числе на русском.

Автор: Иван Поляков7 декабря 2018, 12:35

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