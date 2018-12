США окружили Россию высокоточным оружием

Американские морские системы ПРО, объекты военной инфраструктуры и стратегические неядерные системы высокоточного оружия развернуты в районах, прилегающих к российской территории. И они не простаивают без дела – их задействуют в различных мероприятиях боевой и оперативной подготовки, которые проводят у границ России США и страны НАТО, заявил главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев.

В то же время численность российского ВМФ позволяет исключить угрозы с моря. Там выполняют задачи около 100 боевых кораблей и судов различных классов. По словам адмирала, это позволяет исключить любые угрозы с "морских и океанских направлений".

Рассказал главком ВМФ и о составе флота. По данным Королева, основу группировок морских сил в перспективе составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне – фрегаты и большие десантные корабли.

В Кремле неоднократно отмечали, что действия США и стран НАТО направлены на сдерживание России. Москва предлагает улаживать разногласия за столом переговоров, но в то же время принимает ответные меры для обеспечения безопасности, пишет сетевое издание m24.ru.

