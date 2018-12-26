США окружили Россию высокоточным оружием
Американские морские системы ПРО, объекты военной инфраструктуры и стратегические неядерные системы высокоточного оружия развернуты в районах, прилегающих к российской территории. И они не простаивают без дела – их задействуют в различных мероприятиях боевой и оперативной подготовки, которые проводят у границ России США и страны НАТО, заявил главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев.
В то же время численность российского ВМФ позволяет исключить угрозы с моря. Там выполняют задачи около 100 боевых кораблей и судов различных классов. По словам адмирала, это позволяет исключить любые угрозы с "морских и океанских направлений".
Рассказал главком ВМФ и о составе флота. По данным Королева, основу группировок морских сил в перспективе составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне – фрегаты и большие десантные корабли.
В Кремле неоднократно отмечали, что действия США и стран НАТО направлены на сдерживание России. Москва предлагает улаживать разногласия за столом переговоров, но в то же время принимает ответные меры для обеспечения безопасности, пишет сетевое издание m24.ru.
For the first time, the #JMSDF, @RoyalNavy and #USNavy joined forces for a trilateral exercise in waters south of Japan this week: https://t.co/EUXn8cEyeW @US7thFleet #NavyPartnerships - photos via @JMSDF_PAO pic.twitter.com/SM7CfOsuU5— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) 23 декабря 2018 г.
В CША была разработана концепция "молниеносного глобального удара". Она предполагает уничтожение важных военных объектов противника – штабов, центров управления, пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет – с помощью неядерного высокоточного оружия. Одним из средств станут крылатые ракеты, размещенные на субмаринах и надводных кораблях США, напоминает ТАСС.
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