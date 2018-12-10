В Донбассе заявили о химической атаке Украины
По его словам, украинские силовики планируют нанести удары в направлении населенных пунктов Новоазовск и Тельманово. Оба находятся в непосредственной близости к российской границе. Конечная цель командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается во взятии населенных пунктов Коньково и Холодное, что лишит ДНР доступа к Азовскому морю.
Басурин отметил, что для этого Киев собрал 12-тысячную группировку. "Здесь сконцентрировано более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов", – уточнил он.
По словам спикера командования ДНР, силовики начнут атаку 14 декабря. Операция начнется с артиллерийской подготовки, в агрессии будут активно применяться добровольческие батальоны.
Представитель Донецкой республики со ссылкой на данные разведки сообщил, что поводом для атаки должна стать провокация Украины на Мариупольском химическом заводе. "За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами", - подчеркнул Басурин. В результате произойдет выброс отравляющих веществ, в зоне поражения окажутся 50 тысяч человек.
По мнению Басурина, провокация необходима украинскому лидеру к предстоящему собору украинских церковных раскольников. Он полагает, что Порошенко намерен похвастаться "военными победами".
Ранее о готовящейся провокации Украины в Донбассе предупреждал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий полагает, что Незалежная попробует надавить на Германию и Францию, чтобы те ввели новые санкции против Москвы.
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