В Донбассе заявили о химической атаке Украины

Украинские войска намерены устроить крупную химическую провокацию в городе Мариуполь и использовать ее как повод для наступления на позиции отрядов Донецкой народной республики. Об этом заявил спикер оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин.



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