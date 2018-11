Порошенко униженно лебезит перед Трампом

Решение Дональда Трампа отложить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине вдохновило президента Украины. Восторженный комментарий по этому поводу Петр Порошенко оставил в своем Twitter. Пользователи изрядно повеселились.

"Вот как поступают великие лидеры", – подписал украинский президент публикацию, представляющую собой перепост твита Дональда Трампа. Президент США, напомним, писал следующее: "Поскольку корабли и моряки не были возвращены Украине, я решил отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Буду с нетерпением ждать этого важнейшего саммита, как только эта ситуация будет решена".

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f