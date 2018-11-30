Порошенко униженно лебезит перед Трампом
Решение Дональда Трампа отложить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине вдохновило президента Украины. Восторженный комментарий по этому поводу Петр Порошенко оставил в своем Twitter. Пользователи изрядно повеселились.
"Вот как поступают великие лидеры", – подписал украинский президент публикацию, представляющую собой перепост твита Дональда Трампа. Президент США, напомним, писал следующее: "Поскольку корабли и моряки не были возвращены Украине, я решил отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Буду с нетерпением ждать этого важнейшего саммита, как только эта ситуация будет решена".
This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.
Большинство подписчиков позволили себе не согласиться с Петром Алексеевичем. Как отметил один из пользователей, великие лидеры не позволяют всяким мелким диктаторам, пришедшим к власти при поддержке неонацистов и грузинских снайперов, манипулировать собой.
29 ноября 2018 г.
Другие были немногословны. Они просто оставляли в комментариях картинки с изображением Порошенко, на которых украинский лидер чистил ботинки и целовал ноги своему американскому кумиру, передает RT.
29 ноября 2018 г.
25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских военных корабля нарушили морскую границу и опасно маневрируют в российских водах. Российские пограничники задержали их вместе с 24 моряками. По версии Киева, суда совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем сообщили заранее. Однако российская сторона никаких уведомлений не получала. В Москве инцидент назвали провокацией. А президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.
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