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Политика

Соловьев поставил на место строптивого американца

Владимир Соловьев. Кадр youtube.com
Телеведущий Владимир Соловьев дал отпор американскому политологу, который хотел принизить роль России на мировой арене. В своем политическом телешоу "Воскресный вечер" Соловьев схлестнулся с давним знакомым и оппонентом Николаем Злобиным.
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Американский эксперт, постоянный гость программы Владимира Соловьева, на этот раз пытался унизить Россию, поставив ее на третье место в мировой иерархии. "Посмотрите на Китай, который проводил очень пассивную внешнюю политику, пока не стал глобальной экономикой. После этого с ним стали все считаться. Не Россия – вторая мировая держава, а Китай", – сказал Николай Злобин.

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Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Соловьев возразил: с внешнеполитической точки зрения Россия все еще намного влиятельнее Китая, что Злобин опровергнуть не сумел. Но, правда, чуть позже эксперт заявил, что политика Вашингтона в отношении России – это курс не только США, но и целой сборной мира, которая не принимает то, что делает Россия в последние несколько лет.

Соловьев в ответ напомнил: судя по голосованию по важнейшим резолюциям в ООН, у Китая и Индии другая точка зрения, что не позволяет считать союзников США сборной мира. "Разве Пекин и Дели не воздержались от осуждения России по Украине?" – спросил у Злобина Соловьев.

Николай Злобин. Кадр youtube.com

Но и после этого американский эксперт русского происхождения не успокоился и пытался в течение всего эфира обосновать тезис о том, что Россия – колосс на глиняных ногах со сравнительно слабой и нестабильной экономикой, но непомерно большими амбициями.

Николай Злобин родился в 1957 году в Москве. После окончания исторического факультета МГУ занимался научной работой, получил звание доктора исторических наук. Был советником Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

В 90-е Злобин уехал в США, где работал в качестве приглашенного профессора в нескольких университетах. Автор книг и публикаций по политике, истории, российско-американским отношениям, которые публиковались во влиятельных американских изданиях.


Автор: Александр Комаров29 января 2018, 17:24

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