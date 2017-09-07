Порошенко удивил Раду неожиданным прозрением

Украинцы недовольны жизнью и властью, Крым Киеву не вернуть, проблему Донбасса надо решать только путем переговоров. Такими откровениями поделился с депутатами Верховной рады президент Украины.

Президенту Украины открылось окно в реальный мир. Петр Порошенко увидел, что в украинском обществе назрело недовольство властью. Вдобавок, по наблюдениям президента, люди "обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду".

"Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и властью. И в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда", – сообщил Порошенко украинским парламентариям, выступая с ежегодным посланием в Верховной раде.

Петр Алексеевич также признал, что вернуть Крым силовым путем нереально. "Можем ли мы отбить Крым силой? Реалистично ли это? Нет. Уйдет ли Россия оттуда сама? Нет", – призвал слушателей поразмышлять Порошенко. Как оказалось, украинский президент знает выход из этой ситуации. "Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемной тяжестью. И мы все делаем для этого, используя международные суды, ООН, ЮНЕСКО ", – заявил Порошенко.

Украинский лидер договорился до того, что Донбасс надо возвращать не обстрелами, а с помощью дипломатии. И неожиданно пожалел жителей юго-востока Украины (которых некоторые политики в Киеве неоднократно предлагали просто уничтожить).

"Почему именно политико-дипломатический путь для нас является приоритетом? Во-первых, враг укрепился на территории в мегаполисах с большим населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем и не будем уничтожать наших граждан", – цитирует Порошенко РИА Новости. Украинский лидер заявил, что возвращение конфликта в горячую фазу "поставит точку на всех реформах и ухудшит уровень жизни украинцев".

К сожалению, просветление не коснулось того уголка разума Петра Порошенко, где во всем виновата Россия. Причиной всех бед Украины ее президент, как и прежде, называет "российскую агрессию". Украинский лидер очень обеспокоен российско-белорусскими маневрами "Запад-2017". Он опасается, что российские войска и техника останутся в Белоруссии после завершения учений. По мнению Порошенко, таким образом будут созданы "новые ударные группировки войск для вторжения на Украину".