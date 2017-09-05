Путин бросил вызов "хваленой судебной системе США"

Глава государства рекомендовал Министерству иностранных дел подать иск в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США. Об этом Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Владимир Путин решил, что США не получат здания и сооружения нашей дипмиссии. "Это действительно беспрецедентная вещь. Американская сторона лишила Российскую Федерацию права пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав российской стороны, поэтому для начала я дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как работает хваленная американская судебная система", – сказал президент.

Он напомнил, что Россия и США решили уравнять число сотрудников дипломатических миссий. При подсчетах Вашингтон включил в свой список и 155 человек, работающих при ООН, поэтому Москва может выслать еще 155 чиновников.

"Мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов, но пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться", – цитирует российского лидера ТАСС.

Путин о США: Трудно иметь дело с людьми, путающих Австрию и Австралию. Американский народ действительно велик, если выносит таких политиков pic.twitter.com/GdRKhC3zij — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 сентября 2017 г.

Глава государства ответил и на другие вопросы журналистов, в частности о кризисе между США и Северной Кореей. Путин уверен: санкции в данном случае бесполезны. По его словам, любой вариант, кроме переговоров, может привести к ядерной катастрофе. "В этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно. Это тупиковый путь", – заявил президент России.

Он указал, что наша страна была одним из авторов резолюции Совбеза ООН по КНДР, полностью ее соблюдает и всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов. Путин добавил, что Россия почти не поддерживает товарные отношения с Северной Кореей, ежеквартально поставляя ей всего 40 тысяч тонн нефти.