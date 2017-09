Хозяин Белого дома дал задание лебезящему Порошенко

Во время встречи, проходившей на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, президенты поговорили о коррупции на Украине и о способах достижения мира на востоке страны. Дональд Трамп заявил, что приветствует украинские реформы и поправки в законодательство, которые "способствуют экономическому росту страны и ее оборонному потенциалу". Он призвал Порошенко и дальше работать над мерами, которые позволят продолжать работу по ликвидации коррупции и улучшению делового климата в стране.

Трамп заверил Порошенко в поддержке Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил президент Незалежной после встречи. "Президент Трамп заявил, что США готовы поддержать Украину, в том числе в сфере военного и технического сотрудничества", – цитирует ТАСС Порошенко. Он отметил, что речь идет об оборонительных видах оружия. Кроме того, по словам лидера Украины, американский президент поддерживает позицию Киева по размещению миротворческих сил на востоке страны.

По задумке Порошенко, миротворцы получают мандат на действия на всей территории Украины от Совета Безопасности ООН. В сферу действий миротворческих сил будут входить и территории, на которых сейчас находятся самопровозглашенные республики Донецка и Луганска. Цель всех этих маневров, по словам Порошенко – "деоккупация".

