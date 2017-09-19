Путин дал шанс Меркель перед выборами
Говорить об отношении Германии к российской инициативе преждевременно, тем не менее, в Берлине готовы ее обсуждать, уверен политолог Денис Денисов. "В случае, если Германия в ходе дискуссии поддержит российскую базовую концепцию, то это, естественно, может вызвать очень большое недовольство у наших заокеанских партнеров", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".
Аналитик отметил, что обсуждение миротворческой инициативы Владимира Путина является своеобразным тестом для Ангелы Меркель, который покажет, самостоятелен ли Берлин в принятии решений или его внешняя политика находится под полным контролем Вашингтона. В США, кстати, российскую инициативу подвергли критике.
Москва предлагала разместить миротворческий контингент ООН на линии соприкосновения отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и украинских вооруженных сил для обеспечения мониторинга ситуации представителями ОБСЕ. Позже Россия отметила, что миротворцы могут появиться и в других частях Донбасса. В США же заявили, что "голубые каски" ООН необходимо разместить на российско-украинской границе.
Таким образом, российское и американское видение концепции миротворческой операции существенно различается. Европе же предстоит решить, будет ли она и дальше терпеть конфликт практически в самом сердце континента и провоцирующий его непредсказуемый киевский режим, или поддержит направленную на прекращение войны и гибель людей российскую инициативу.
Главную роль здесь играет Германия, являющаяся экономическим и политическим лидером Евросоюза. Кроме того, именно Берлин больше других страдает от разрыва торговых связей с Москвой. Неудивительно, что в Германии существует серьезный запрос на восстановление политико-экономических связей с Россией. Неоднократно обращались с такими предложениями к Ангеле Меркель также представители крупного бизнеса и разных политических сил страны.
Немецкий канцлер не может не прислушиваться к этим голосам: 24 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет формироваться новое правительство. От итогов народного волеизъявления зависит, останется ли Меркель на своем посту.
Она в любом случае обязана учитывать настроения общественности, бизнеса и политической элиты. А раз запрос на восстановление связей с Россией высок, миротворческая инициатива президента Владимира Путина здесь как нельзя кстати. У канцлера прямо накануне выборов появился шанс доказать, что она действительно хочет наладить отношения с Москвой.
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