Путин дал шанс Меркель перед выборами

Канцлер Германии Ангела Меркель может поддержать выдвинутую президентом России Владимиром Путиным инициативу о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе. Это приведет к улучшению отношений Москвы и Берлина, что станет хорошим подспорьем для главы германского правительства, которая хочет заручиться поддержкой как можно большего числа немцев в преддверии выборов в бундестаг.

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