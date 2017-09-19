Мэри Поппинс вернулась: пожилая немка с зонтиком напала на Меркель
Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в городе Торгау в Саксонии. Меркель с охраной шла в сторону рыночной площади города и оказалась рядом с 63-летней дамой.
Пожилая женщина направила зонт в сторону канцлера, находясь от нее в нескольких метрах. Телохранители восприняли такое поведение как угрозу и мгновенно отреагировали.
Расследование по факту случившегося проводит местная прокуратура. Подозреваемая в нападении на канцлера утверждает, что всего лишь хотела надеть на зонт флажок, передает местное издание Saechsische Zeitung.
Напомним, что Меркель проводит тур по Германии в преддверии выборов в парламент страны. Голосование намечено на 24 сентября.
Как писали Dni.Ru, рейтинг канцлера Германии начал стремительно падать. Например, четверть жителей страны винят Меркель в терактах, которые произошли за последний год.
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