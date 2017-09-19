Россия готовится к отправке Меркель в Сибирь

Железнодорожники заявили о готовности помочь организовать путешествие по Транссибу для канцлера Германии Ангелы Меркель. В РЖД пообещали, что главе немецкого правительства поездка в Сибирь непременно понравится.

"Российские железные дороги" готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по самому протяженному железнодорожному маршруту мира – Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ОАО "РЖД". В транспортной компании также подчеркнули, что сделают все возможное для того, чтобы у канцлера Германии остались самые приятные и яркие впечатления от этой "поездки мечты".

Напомним, 18 сентября Ангела Меркель в ходе предвыборной кампании в бундестаг ответила на вопросы детей в рамках специальной пресс-конференции. Говоря о своей мечте, канцлер Германии призналась, что хотела бы посетить Скалистые горы в США и прокатиться по Транссибу.

Отметим, что Меркель довольно часто стала удивлять общественность. Ранее глава правительства неожиданно продемонстрировала свои вокальные данные в одном из ночных клубов Берлина.

Профессиональная певица Уши Брюнинг затянула джазовую композицию "Странные вещи происходят со мной" и почти сразу протянула микрофон сидевшей у сцены Меркель. Канцлер не растерялась и подпела исполнительнице о "странных вещах", которые "с ней происходят". Позже Меркель призналась, что она почти никогда не поет, даже дома.