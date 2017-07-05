Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Захарова спасет взятого в плен СБУ россиянина

Мария Захарова. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
МИД России активно занимается судьбой задержанного на Украине Виктора Агеева. Мария Захарова опровергла сообщения о том, что Москва не предпринимает шагов по освобождению россиянина.
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Ситуация вокруг гражданина России Виктора Агеева, задержанного украинскими властями, на контроле у российских дипломатов в Киеве. Появившиеся ранее в некоторых СМИ сообщения официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала недостоверными.

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"Обратили внимание на публикации в СМИ о том, что Министерство иностранных дел якобы не занимается судьбой Агеева. Помимо недостоверных сообщений СМИ, еще появляются заявления ряда общественных деятелей и политиков на эту тему, в том числе заявления представителей "Яблока", – цитирует ее ТАСС. По словам Захаровой, они не соответствуют действительности. Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой Агеева.

Ранее появилась информация о том, что в Луганской области 24 июня якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. В российском оборонном ведомстве, в свою очередь, заявили, что он никогда не проходил военную службу по контракту – после срочной в Вооруженных силах он уволился в установленном порядке. Было это в 2016 году. В Минобороны назвали заявление Киева "вымыслом украинских пропагандистов".

Тем временем Агеева заключили в следственный изолятор. Ему и еще троим военным избрана мера пресечения по статье "Террористический акт". В СИЗО заверили, что, несмотря на слухи о возможном ранении Агеева во время пленения, его здоровью ничто не угрожает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти примут меры для защиты законных прав гражданина страны.

Проливает свет на всю историю заявление главы управления народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. По его данным, Украина фальсифицирует документы захваченных в плен сотрудников милиции самопровозглашенной республики, выдавая их за кадровых российских военных. Власти ЛНР подчеркивают, что таким образом Киев хочет оправдать операцию в Донбассе. Что же касается Агеева, то он добровольно вступил в ряды народной милиции ЛНР – то есть являлся ополченцем, а не военнослужащим, заявляют в Луганске.

Автор: Игорь Силецкий5 июля 2017, 11:24

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