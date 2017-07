Грузины публично унизили Порошенко

Возглавляемую Петром Порошенко украинскую делегацию публично унизили во время ее визита в Грузию. Принимающая сторона по недосмотру или сознательно добавила лишнюю "А" в слово "Украина".

Инцидент произошел во время бизнес-форума "Грузия-Украина". Президенту Петру Порошенко пришлось позировать на фоне огромного баннера, на котором название его страны было написано как "УкАраина".

Первыми оплошность грузинских организаторов мероприятия заметили работавшие на нем корреспонденты украинских средств массовой информации. Кроме того, ошибку продемонстрировали на грузинских телеканалах, например, на Rustavi 2. Продемонстрированные кадры с форума дают возможность убедиться, что название украинского государства действительно написано с ошибкой.





Вместе с тем пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Он разместил на своей странице в социальной сети Twitter фото президента Украины, на котором ошибки не видно – она просто не вошла в кадр.

Напомним, другое унижение украинского лидеру довелось испытать на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в прошлом месяце. Говоря о Незалежной, глава Белого дома употребил артикль The, тогда как название Украины в английском языке употребляется без него. По словам американских журналистов, политик допустил досадный промах.

"Трамп прав: Соединенные Штаты действительно давно связаны с Украиной. Но, к сожалению, он добавил the к названию страны. Хотя это простительная ошибка – она является такой, которая может раздражать украинцев из-за геополитических последствий", – написала влиятельная газета The Washington Post. Произнеся the Ukraine, американский президент поставил под сомнение ее суверенитет, добавило издание.