Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Грузины публично унизили Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Возглавляемую Петром Порошенко украинскую делегацию публично унизили во время ее визита в Грузию. Принимающая сторона по недосмотру или сознательно добавила лишнюю "А" в слово "Украина".
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Инцидент произошел во время бизнес-форума "Грузия-Украина". Президенту Петру Порошенко пришлось позировать на фоне огромного баннера, на котором название его страны было написано как "УкАраина".

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Первыми оплошность грузинских организаторов мероприятия заметили работавшие на нем корреспонденты украинских средств массовой информации. Кроме того, ошибку продемонстрировали на грузинских телеканалах, например, на Rustavi 2. Продемонстрированные кадры с форума дают возможность убедиться, что название украинского государства действительно написано с ошибкой.


Вместе с тем пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Он разместил на своей странице в социальной сети Twitter фото президента Украины, на котором ошибки не видно – она просто не вошла в кадр.

Напомним, другое унижение украинского лидеру довелось испытать на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в прошлом месяце. Говоря о Незалежной, глава Белого дома употребил артикль The, тогда как название Украины в английском языке употребляется без него. По словам американских журналистов, политик допустил досадный промах.

"Трамп прав: Соединенные Штаты действительно давно связаны с Украиной. Но, к сожалению, он добавил the к названию страны. Хотя это простительная ошибка – она является такой, которая может раздражать украинцев из-за геополитических последствий", – написала влиятельная газета The Washington Post. Произнеся the Ukraine, американский президент поставил под сомнение ее суверенитет, добавило издание.

Автор: Иван Поляков18 июля 2017, 17:36

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