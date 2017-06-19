США приготовили неожиданный подарок Путину

Дональд Трамп заявил, что не планирует сближаться с Кубой. Такие намерения на Западе рассматривают как тайный подарок Кремлю.

Дональд Трамп не рассматривает в ближайшей перспективе возможность сближения с Островом свободы, тем самым отказываясь от курса предыдущей администрации. Кабинет Обамы последовательно пытался заставить режим Кастро "встать на путь демократии" и обеспечить "права и свободы" кубинцам. Нынешнее заявление американского президента об отказе от этой политики заставило аналитиков сделать далеко идущие выводы.

Возможно, Трамп пытается угодить своим сторонниками или "вручить тайный подарок Владимиру Путину и осадить республиканцев на Капитолийском холме", пишет The Independent. Ведь если на Гавану не будет влиять Вашингтон, туда вернется Москва. Эксперты даже поговаривают о возможности восстановления российских военных баз на Кубе.



"Тот факт, что подход Обамы спустя всего несколько лет не привел к политическим реформам на Кубе - не причина возвращаться к политике, которая спустя многие десятилетия оказалась дорогостоящим фиаско", – размышляет американский представитель Humans Rights Watch Дэниел Уилкинсон.





Но президент США не намерен продолжать политику предшественника. Об этом Трамп прямо заявил в Майами. Тем не менее, по его словам, кое-что из предыдущих достижений останется в силе. Например, американское посольство в Гаване продолжит свою работу. Также не будут отменены авиа– и морские рейсы между США и Кубой. Впрочем, американцам не стоит самостоятельно ездить на Остров свободы – это может быть расценено как нелояльность. Лучше путешествовать в рамках специально организованных туров.

Individual Americans can travel to #Cuba under Support for the Cuban people category but must use privately owned lodging like AirBnB 4/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 16 июня 2017 г.

"Но, с другой стороны, есть еще и Кремль. Отказываясь от Кубы, Трамп рискует создать новое пространство, где Россия восстановит свои позиции. Буквально в прошлом месяце, после десятилетнего перерыва, она возобновила отправку нефти на остров", – подчеркивает The Independent. Как пишет издание, Кубе нужен тот, кто "остановит ее распад". Если это будет не Вашингтон, то — Москва.



Белый дом озадачен недавним сильным ходом российского лидера: он простил Гаване 90% долга. Также поговаривают, якобы Россия ведет переговоры с Кубой о повторном открытии на острове военных баз. И, несмотря на то что холодная война давно окончена, сближение Гаваны и Москвы не может не беспокоить определенные круги Вашингтона. Особенно те политические силы, что поддерживали Обаму в его прокубинской линии.

Теперь, чтобы лишить Трампа возможности маневров при переговорах с Путиным, сенат даже принял законопроект, запрещающий отмену обамовских санкций против России. Возможно, заявление по Кубе позволит американскому президенту обойти на повороте своих собственных законодателей и вести собственную игру.