США приготовили неожиданный подарок Путину

Дональд Трамп не рассматривает в ближайшей перспективе возможность сближения с Островом свободы, тем самым отказываясь от курса предыдущей администрации. Кабинет Обамы последовательно пытался заставить режим Кастро "встать на путь демократии" и обеспечить "права и свободы" кубинцам. Нынешнее заявление американского президента об отказе от этой политики заставило аналитиков сделать далеко идущие выводы.

Возможно, Трамп пытается угодить своим сторонниками или "вручить тайный подарок Владимиру Путину и осадить республиканцев на Капитолийском холме", пишет The Independent. Ведь если на Гавану не будет влиять Вашингтон, туда вернется Москва. Эксперты даже поговаривают о возможности восстановления российских военных баз на Кубе.



"Тот факт, что подход Обамы спустя всего несколько лет не привел к политическим реформам на Кубе - не причина возвращаться к политике, которая спустя многие десятилетия оказалась дорогостоящим фиаско", – размышляет американский представитель Humans Rights Watch Дэниел Уилкинсон.

Но президент США не намерен продолжать политику предшественника. Об этом Трамп прямо заявил в Майами. Тем не менее, по его словам, кое-что из предыдущих достижений останется в силе. Например, американское посольство в Гаване продолжит свою работу. Также не будут отменены авиа– и морские рейсы между США и Кубой. Впрочем, американцам не стоит самостоятельно ездить на Остров свободы – это может быть расценено как нелояльность. Лучше путешествовать в рамках специально организованных туров.

Individual Americans can travel to #Cuba under Support for the Cuban people category but must use privately owned lodging like AirBnB 4/5