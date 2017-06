У Порошенко сделали неожиданное признание о Донбассе

По его словам, Украина должна провести "массированную и быструю" информационную компанию о том, что Россия якобы виновна в убийстве мирных жителей Донбасса. "Причем ее нужно провести максимум за две-три недели от сегодняшнего дня. И параллельно наши дипломаты должны начать диалог о том, что мы вынуждены будем адекватно отвечать на эти вызовы", – признался соратник Порошенко.

Главная задача затем, утверждает он, – нанести несколько массированных ударов, которые позволили бы украинской армии расширить зону контроля в Донбассе. Возможно ли это сделать, задается вопросом Денисенко. "Безусловно да", – отвечает он. По его словам, впереди Украину ждет "горячая фаза войны".

Весь мир уже привык, что киевские власти постоянно лгут, а порой и противоречат в своих высказываниях сами себе. То же можно сказать и про заявление Денисенко. Воинственные ноты его "спича" прямо противоречат недавним примирительным заявлениям, которые в эфире немецкого телеканала Deutsche Welle сдела министр обороны Украины Степан Полторак. Он заявил, что Киев не имеет намерений возвращать Донецк и Луганск силой.

DW exclusive: The Minsk agreement is the "only alternative" to fighting in Donbass, Ukraine's defense minister says https://t.co/fdO1fQOMTm pic.twitter.com/chGcbU8fyg