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Политика

У Порошенко сделали неожиданное признание о Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK press/Sandro Maddalena
Украинские власти готовят военную операцию по захвату территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на страницах одного из киевских изданий заявил депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.
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По его словам, Украина должна провести "массированную и быструю" информационную компанию о том, что Россия якобы виновна в убийстве мирных жителей Донбасса. "Причем ее нужно провести максимум за две-три недели от сегодняшнего дня. И параллельно наши дипломаты должны начать диалог о том, что мы вынуждены будем адекватно отвечать на эти вызовы", – признался соратник Порошенко.

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Главная задача затем, утверждает он, – нанести несколько массированных ударов, которые позволили бы украинской армии расширить зону контроля в Донбассе. Возможно ли это сделать, задается вопросом Денисенко. "Безусловно да", – отвечает он. По его словам, впереди Украину ждет "горячая фаза войны".

Весь мир уже привык, что киевские власти постоянно лгут, а порой и противоречат в своих высказываниях сами себе. То же можно сказать и про заявление Денисенко. Воинственные ноты его "спича" прямо противоречат недавним примирительным заявлениям, которые в эфире немецкого телеканала Deutsche Welle сдела министр обороны Украины Степан Полторак. Он заявил, что Киев не имеет намерений возвращать Донецк и Луганск силой.


Впрочем, угрозы в адресс Донбасса применить военную силу можно было слышать от украинских властей и раньше. Так, несколько месяцев назад глава МВД Арсен Аваков заявил, что Киев уже в этом году возьмет под контроль границу между самопровозглашенными республиками Донбасса и Россией. "Государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", – сказал он на встрече с пограничниками.

В Донбассе не стали медлить с ответом нахальному и самоуверенному министру. Так, председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в случае новой агрессии, украинскую армию ждут новые крупные поражения и большие потери. "Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы", – сказал политик.

Напомним, что по условиям подписанных в 2015 году минских соглашений Киев может восстановить контроль над границей только после проведения согласованной с Донбассом конституционной реформы по децентрализации страны, местных выборов в ДНР и ЛНР и прекращения вооруженного конфликта. Тем не менее ни одно из этих условий Украина пока не выполнила.


Между тем Киев в декабре прошлого года предпринял попытку наступления на Светлодарской дуге в районе города Дебальцево. Украинские войска понесли большие потери и вынуждены были отойти на исходные позиции.

Между тем на линии соприкосновения украинская армия продолжала нарушать мирные договоренности, обстреливая позиции ополченцев из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Обстрелу подверглись и некоторые населенные пункты региона.

Автор: Иван Поляков1 июня 2017, 14:25

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