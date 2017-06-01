У Порошенко сделали неожиданное признание о Донбассе

Украинские власти готовят военную операцию по захвату территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на страницах одного из киевских изданий заявил депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

По его словам, Украина должна провести "массированную и быструю" информационную компанию о том, что Россия якобы виновна в убийстве мирных жителей Донбасса. "Причем ее нужно провести максимум за две-три недели от сегодняшнего дня. И параллельно наши дипломаты должны начать диалог о том, что мы вынуждены будем адекватно отвечать на эти вызовы", – признался соратник Порошенко.

Главная задача затем, утверждает он, – нанести несколько массированных ударов, которые позволили бы украинской армии расширить зону контроля в Донбассе. Возможно ли это сделать, задается вопросом Денисенко. "Безусловно да", – отвечает он. По его словам, впереди Украину ждет "горячая фаза войны".

Весь мир уже привык, что киевские власти постоянно лгут, а порой и противоречат в своих высказываниях сами себе. То же можно сказать и про заявление Денисенко. Воинственные ноты его "спича" прямо противоречат недавним примирительным заявлениям, которые в эфире немецкого телеканала Deutsche Welle сдела министр обороны Украины Степан Полторак. Он заявил, что Киев не имеет намерений возвращать Донецк и Луганск силой.

DW exclusive: The Minsk agreement is the "only alternative" to fighting in Donbass, Ukraine's defense minister says https://t.co/fdO1fQOMTm pic.twitter.com/chGcbU8fyg — dwnews (@dwnews) 17 мая 2017 г.

Впрочем, угрозы в адресс Донбасса применить военную силу можно было слышать от украинских властей и раньше. Так, несколько месяцев назад глава МВД Арсен Аваков заявил, что Киев уже в этом году возьмет под контроль границу между самопровозглашенными республиками Донбасса и Россией. "Государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", – сказал он на встрече с пограничниками.

В Донбассе не стали медлить с ответом нахальному и самоуверенному министру. Так, председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в случае новой агрессии, украинскую армию ждут новые крупные поражения и большие потери. "Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы", – сказал политик.

Напомним, что по условиям подписанных в 2015 году минских соглашений Киев может восстановить контроль над границей только после проведения согласованной с Донбассом конституционной реформы по децентрализации страны, местных выборов в ДНР и ЛНР и прекращения вооруженного конфликта. Тем не менее ни одно из этих условий Украина пока не выполнила.





Между тем Киев в декабре прошлого года предпринял попытку наступления на Светлодарской дуге в районе города Дебальцево. Украинские войска понесли большие потери и вынуждены были отойти на исходные позиции.

Между тем на линии соприкосновения украинская армия продолжала нарушать мирные договоренности, обстреливая позиции ополченцев из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Обстрелу подверглись и некоторые населенные пункты региона.



