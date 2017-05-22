Киевлянин распек врущих о Донбассе пропагандистов

Посвященная ситуации в Донбассе передача на украинском телеканале "NewsOne" обернулась скандалом. Дозвонившийся в прямой эфир житель Киева поставил на место антироссийски настроенных ведущих, однако договорить мужчине не дали.

Представившийся Леонидом киевлянин сразу же озвучил совершенно отличную от украинской пропаганды точку зрения на ситуацию в Донбассе. "Я не вижу агрессора. Вы понимаете, если человек защищает другого человека, которого обижают, это не агрессор. Так что, если людей на Донбассе защищают русские...", – начал говорить он.

Однако его практически сразу резко перебили. "От кого?" – спросил ведущий программы Виталий Дикий. "От власти украинской, а не от украинского народа", – уточнил дозвонившийся в эфир мужчина.

"Скажите, пожалуйста, вы не считаете, что это уже слишком, когда другая страна вмешивается во внутренние дела соседнего государства? – возмутился ведущий. "Нет, не считаю..", – ответил Леонид, однако его в очередной раз перебили, после чего отключили от эфира.





Напомним, в начале года в эфире "NewsOne" произошел другой резонансный случай. Тогда на канал во время посвященной Крыму передачи дозвонился житель Харькова по имени Михаил. Мужчина заявил, что не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", ведь Россия создает лучшие условия для жителей полуострова.

Как отметил дозвонившийся, жизнь в Крыму в лучшую сторону отличается от состояния дел в Харькове – второго по величине города в стране. Он отметил, что разменять жилье в Харькове на крымскую недвижимость не представляется возможным, потому что люди с полуострова не хотят ехать жить на Украину.

По его словам, пенсия в Крыму в четыре раза выше, медицина бесплатная, цены на газ гораздо ниже. "Кто агрессор тогда? Получается, что мы сами для себя сделали "агрессора", здесь, внутри", – задал неудобный вопрос ведущему харьковчанин. Тот пытался перебить мужчину, однако не смог этого сделать и в итоге просто отключил с ним связь.





Стоит отметить, что описанные выше случаи являются наглядными примерами политики по подавлению всякого инакомыслия среди украинских граждан. За последние несколько лет на Украине сформировалось своеобразное замкнутое информационное поле, наполненное официальной пропагандой о "российской агрессии" и "террористах в Донбассе".

В таких условиях любая иная точка зрения объявляется "нежелательной" и всячески подавляется. Апогеем этой политики стал недавний запрет указом президента Украины Петра Порошенко российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также сервисов "Яндекса" и некоторых российских антивирусов.

