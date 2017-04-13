Трамп "сел на шпагат" между Москвой и Пекином
Бывший шоумен Трамп в какой-то мере подыграл Ким Чен Ыну. Во всяком случае, он сохранил стиль общения, свойственный Пхеньяну – не говоря ничего конкретного, но угрожающе намекая. Ведь тот периодически заявляет, что у него "есть средства", чтобы стереть с лица земли любого агрессора. Вот и "настоящий Дональд" рассказал, что есть у него.
До чего доведет такое мерение... простите, силометрия, сказать трудно. Все зависит от того, хватит ли хотя бы у одного из соревнующихся за звание "самого-самого" чувства меры, чтобы вовремя остановиться. С проводником чучхе, в принципе, все давно ясно. А вот господин Трамп явно решил быстро доказать всему миру, что у него самый большой. Флот, конечно – а вы что подумали?
Демарши американского президента – как сирийский, так и северокорейский – нацелены вовсе не на эти объекты приложения силы. Москва и Пекин – вот кто заботит дядюшку Дональда. А точнее – их союз. Ему срочно надо их капитально рассорить, ведь эффективнее принципа, чем "разделяй и властвуй", в политике до сих пор не придумали.
Пока что знаменитая китайская выдержка спасла мир. Вот что бы уважаемый читатель сделал в такой ситуации (излагаем ее в пересказе главного героя – президента США)? "Нам подали кусок шоколадного торта, самого красивого из тех, что вам доводилось видеть, и президент Си был от него в восторге. Тут мне передали сообщение от генералов о том, что корабли в боеготовности. И тогда я сказал: "господин президент, позвольте мне вам кое-что объяснить". Это было во время десерта. "Мы только что запустили 59 ракет, и они сейчас направляются в Ирак, я хочу, чтобы вы знали об этом", – рассказал Трамп.
Ну да, перепутал он Сирию с Ираком – у президентов США вообще с географией не очень. Но смысл от этого не меняется. Пригласить к себе домой, угостить "самым красивым тортом" – и между прочим сообщить: "Кстати, чуть не забыл – там твоего союзника мы немного бомбим". Председатель Си дипломатично улыбался и даже поговорил о развитии торговых отношений. Завидная выдержка.
А Трамп еще не успокоился. Позвонил вдогонку улетевшему китайскому лидеру (это уже 13 апреля) и "попросил" передать письмецо в Северную Корею. Про атомные подводные лодки. Ким Чен Ыну-то это предупреждение как с гуся вода: он знает, за ним, в случае чего, Китай. Так что можно было дальше послание и не передавать, оно уже достигло адресата.
Тут некоторые могут возразить – мол, какие у Китая союзники, Пекин всегда себе на уме. Да, у Пекина, может, нет друзей – но есть интересы. И по этим-то интересам Трамп и решил нанести удар. Ну и по российским, конечно, тоже. Рассчитывая, что один из оппонентов пойдет в итоге на сближение с Вашингтоном – и, соответственно, отдалится от своего партнера.
North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.
Впрочем, гениальный план американского лидера вряд ли сработает. По мнению китайского аналитика Ван Хайюня, неожиданная жесткость нового главы Белого дома в адрес Москвы, конечно, вносит свои изменения в отношения "большого стратегического треугольника Китай – США – Россия". Однако эксперт считает, что простор для улучшения российско-американских отношений очень ограничен. Это связано в первую очередь с тем, что противоречия между двумя странами носят структурный характер – слишком различаются их идеологии и интересы.
По его словам, сегодня американская политика не может не вызывать взаимодействия между Москвой и Пекином. Они вместе противостоят "гегемонии Вашингтона" и навязанному им мировому порядку. И, кстати, в США считают, что сближение России и Китая – это стратегическая ошибка предыдущего президента Барака Обамы. Аналитик подчеркивает, что за 25 лет дипломатических отношений Москва и Пекин "прошли крещение" разными международными и внутриполитическими ситуациями и никогда не встречали на своем совместном пути непреодолимых преград. Америка может оказывать влияние на роcсийско-китайские отношения, но расшатать их фундамент у нее вряд ли получится.
Что же касается Пхеньяна, то доведение ситуации до силового сценария маловероятно, отмечают аналитики. На это не пойдет Ким Чен Ын – ему нет смысла жертвовать всем.
А вот эксперты в Германии считают, что Трамп начал опасную игру. Как в случае с Сирией, так и с Северной Кореей велика опасность того, что Вашингтон затронет интересы другой крупной державы. Китай не заинтересован в ослаблении Северной Кореи, которое может привести к ее воссоединению с Южной – в форме, желательной для Запада. Вполне возможно, что Пекин решит продемонстрировать покровительство Пхеньяну военным путем. В свою очередь, в Сирии активизация действий США может привести к тому, что Россия еще больше станет поддерживать режим Асада. "Непростой шпагат, в котором Трампу предстоит растянуться в обоих кризисных регионах", – приводит их мнение немецкий журнал Focus.
Экспрессивные французы даже о международных отношениях говорят в поэтичной форме. Они подчеркивают, что Дональд Трамп возобновил политику вмешательства в дела других государств, которую осуждал во время своей избирательной кампании. "Американский президент снова впал в дурные причуды Запада, который претендует на навязывание своих ценностей всему миру", – пишет Le Figaro.
Сколько еще президент США продержится, "сидя на шпагате", – вот вопрос. Остается надеяться, что прагматичность Трампа-предпринимателя возобладает над непредсказуемостью Трампа-шоумена. Ведь в противном случае можно доиграться до того, что и мериться будет нечем.
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