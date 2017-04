Трамп "сел на шпагат" между Москвой и Пекином

Бывший шоумен Трамп в какой-то мере подыграл Ким Чен Ыну. Во всяком случае, он сохранил стиль общения, свойственный Пхеньяну – не говоря ничего конкретного, но угрожающе намекая. Ведь тот периодически заявляет, что у него "есть средства", чтобы стереть с лица земли любого агрессора. Вот и "настоящий Дональд" рассказал, что есть у него.

До чего доведет такое мерение... простите, силометрия, сказать трудно. Все зависит от того, хватит ли хотя бы у одного из соревнующихся за звание "самого-самого" чувства меры, чтобы вовремя остановиться. С проводником чучхе, в принципе, все давно ясно. А вот господин Трамп явно решил быстро доказать всему миру, что у него самый большой. Флот, конечно – а вы что подумали?

Демарши американского президента – как сирийский, так и северокорейский – нацелены вовсе не на эти объекты приложения силы. Москва и Пекин – вот кто заботит дядюшку Дональда. А точнее – их союз. Ему срочно надо их капитально рассорить, ведь эффективнее принципа, чем "разделяй и властвуй", в политике до сих пор не придумали.

Пока что знаменитая китайская выдержка спасла мир. Вот что бы уважаемый читатель сделал в такой ситуации (излагаем ее в пересказе главного героя – президента США)? "Нам подали кусок шоколадного торта, самого красивого из тех, что вам доводилось видеть, и президент Си был от него в восторге. Тут мне передали сообщение от генералов о том, что корабли в боеготовности. И тогда я сказал: "господин президент, позвольте мне вам кое-что объяснить". Это было во время десерта. "Мы только что запустили 59 ракет, и они сейчас направляются в Ирак, я хочу, чтобы вы знали об этом", – рассказал Трамп.

Ну да, перепутал он Сирию с Ираком – у президентов США вообще с географией не очень. Но смысл от этого не меняется. Пригласить к себе домой, угостить "самым красивым тортом" – и между прочим сообщить: "Кстати, чуть не забыл – там твоего союзника мы немного бомбим". Председатель Си дипломатично улыбался и даже поговорил о развитии торговых отношений. Завидная выдержка.

А Трамп еще не успокоился. Позвонил вдогонку улетевшему китайскому лидеру (это уже 13 апреля) и "попросил" передать письмецо в Северную Корею. Про атомные подводные лодки. Ким Чен Ыну-то это предупреждение как с гуся вода: он знает, за ним, в случае чего, Китай. Так что можно было дальше послание и не передавать, оно уже достигло адресата.

Тут некоторые могут возразить – мол, какие у Китая союзники, Пекин всегда себе на уме. Да, у Пекина, может, нет друзей – но есть интересы. И по этим-то интересам Трамп и решил нанести удар. Ну и по российским, конечно, тоже. Рассчитывая, что один из оппонентов пойдет в итоге на сближение с Вашингтоном – и, соответственно, отдалится от своего партнера.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.