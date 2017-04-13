Трамп "сел на шпагат" между Москвой и Пекином

Дональд Трамп решил заочно выяснить, кто круче – он или Ким Чен Ын. Послание в духе "а у нас зато атомные подлодки есть" американский президент передал северокорейскому лидеру через Си Цзиньпина. Чего добьется Вашингтон, отправляя корабли в восточные моря?

Бывший шоумен Трамп в какой-то мере подыграл Ким Чен Ыну. Во всяком случае, он сохранил стиль общения, свойственный Пхеньяну – не говоря ничего конкретного, но угрожающе намекая. Ведь тот периодически заявляет, что у него "есть средства", чтобы стереть с лица земли любого агрессора. Вот и "настоящий Дональд" рассказал, что есть у него.

До чего доведет такое мерение... простите, силометрия, сказать трудно. Все зависит от того, хватит ли хотя бы у одного из соревнующихся за звание "самого-самого" чувства меры, чтобы вовремя остановиться. С проводником чучхе, в принципе, все давно ясно. А вот господин Трамп явно решил быстро доказать всему миру, что у него самый большой. Флот, конечно – а вы что подумали?

Демарши американского президента – как сирийский, так и северокорейский – нацелены вовсе не на эти объекты приложения силы. Москва и Пекин – вот кто заботит дядюшку Дональда. А точнее – их союз. Ему срочно надо их капитально рассорить, ведь эффективнее принципа, чем "разделяй и властвуй", в политике до сих пор не придумали.

Пока что знаменитая китайская выдержка спасла мир. Вот что бы уважаемый читатель сделал в такой ситуации (излагаем ее в пересказе главного героя – президента США)? "Нам подали кусок шоколадного торта, самого красивого из тех, что вам доводилось видеть, и президент Си был от него в восторге. Тут мне передали сообщение от генералов о том, что корабли в боеготовности. И тогда я сказал: "господин президент, позвольте мне вам кое-что объяснить". Это было во время десерта. "Мы только что запустили 59 ракет, и они сейчас направляются в Ирак, я хочу, чтобы вы знали об этом", – рассказал Трамп.

Ну да, перепутал он Сирию с Ираком – у президентов США вообще с географией не очень. Но смысл от этого не меняется. Пригласить к себе домой, угостить "самым красивым тортом" – и между прочим сообщить: "Кстати, чуть не забыл – там твоего союзника мы немного бомбим". Председатель Си дипломатично улыбался и даже поговорил о развитии торговых отношений. Завидная выдержка.

А Трамп еще не успокоился. Позвонил вдогонку улетевшему китайскому лидеру (это уже 13 апреля) и "попросил" передать письмецо в Северную Корею. Про атомные подводные лодки. Ким Чен Ыну-то это предупреждение как с гуся вода: он знает, за ним, в случае чего, Китай. Так что можно было дальше послание и не передавать, оно уже достигло адресата.

Тут некоторые могут возразить – мол, какие у Китая союзники, Пекин всегда себе на уме. Да, у Пекина, может, нет друзей – но есть интересы. И по этим-то интересам Трамп и решил нанести удар. Ну и по российским, конечно, тоже. Рассчитывая, что один из оппонентов пойдет в итоге на сближение с Вашингтоном – и, соответственно, отдалится от своего партнера.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

Впрочем, гениальный план американского лидера вряд ли сработает. По мнению китайского аналитика Ван Хайюня, неожиданная жесткость нового главы Белого дома в адрес Москвы, конечно, вносит свои изменения в отношения "большого стратегического треугольника Китай – США – Россия". Однако эксперт считает, что простор для улучшения российско-американских отношений очень ограничен. Это связано в первую очередь с тем, что противоречия между двумя странами носят структурный характер – слишком различаются их идеологии и интересы.

По его словам, сегодня американская политика не может не вызывать взаимодействия между Москвой и Пекином. Они вместе противостоят "гегемонии Вашингтона" и навязанному им мировому порядку. И, кстати, в США считают, что сближение России и Китая – это стратегическая ошибка предыдущего президента Барака Обамы. Аналитик подчеркивает, что за 25 лет дипломатических отношений Москва и Пекин "прошли крещение" разными международными и внутриполитическими ситуациями и никогда не встречали на своем совместном пути непреодолимых преград. Америка может оказывать влияние на роcсийско-китайские отношения, но расшатать их фундамент у нее вряд ли получится.

Что же касается Пхеньяна, то доведение ситуации до силового сценария маловероятно, отмечают аналитики. На это не пойдет Ким Чен Ын – ему нет смысла жертвовать всем.

А вот эксперты в Германии считают, что Трамп начал опасную игру. Как в случае с Сирией, так и с Северной Кореей велика опасность того, что Вашингтон затронет интересы другой крупной державы. Китай не заинтересован в ослаблении Северной Кореи, которое может привести к ее воссоединению с Южной – в форме, желательной для Запада. Вполне возможно, что Пекин решит продемонстрировать покровительство Пхеньяну военным путем. В свою очередь, в Сирии активизация действий США может привести к тому, что Россия еще больше станет поддерживать режим Асада. "Непростой шпагат, в котором Трампу предстоит растянуться в обоих кризисных регионах", – приводит их мнение немецкий журнал Focus.

Экспрессивные французы даже о международных отношениях говорят в поэтичной форме. Они подчеркивают, что Дональд Трамп возобновил политику вмешательства в дела других государств, которую осуждал во время своей избирательной кампании. "Американский президент снова впал в дурные причуды Запада, который претендует на навязывание своих ценностей всему миру", – пишет Le Figaro.

Сколько еще президент США продержится, "сидя на шпагате", – вот вопрос. Остается надеяться, что прагматичность Трампа-предпринимателя возобладает над непредсказуемостью Трампа-шоумена. Ведь в противном случае можно доиграться до того, что и мериться будет нечем.