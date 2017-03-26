В Париже обсудили российско-американские отношения

В Париже прошла масштабная международная конференцию с участием видных политиков. На встрече рассмотрены основные вопросы международной политики в рамках широкой темы: "Перспективы изменения российско-американских отношений и их политические последствия для Европы и арабского мира".

Конференцию организовал Институт емократии и сотрудничества в партнерстве с французской организацией "Международный центр геополитики и аналитических прогнозов". В Париж приехали политики уровня министров и сенаторов, советников руководства из Франции, США, Мавритании, Алжира, Ливии, Туниса, Египта и Марокко.

Россию представляли председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и руководитель Европейского института демократии и сотрудничества Наталия Нарочницкая. С американской стороны присутствовали основатель комитета "Дональд Трамп – Франция" Розина Гоуджи и советник нынешнего президента по Ближнему Востоку в период избирательной кампании Валид Фарес.

Модератором конференции согласился стать видный французский журналист – политический обозреватель агентства France-Presse Кристиан Малар.

"Чем больше ЕС отворачивается от России, тем меньшую роль европейские страны играют в международных отношениях. Это главный вывод, который был сделан на конференции в Париже", – заявила Нарочницкая, подводя итоги встречи.

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что уделяет больше внимание ведущим мировым державам – России, Китаю, нежели зависимым от США в сфере безопасности "малым" союзникам в Европе. И это факт, который должно учитывать руководство ЕС, добавила Нарочницкая. По ее мнению, европейским странам необходимо выходить на более зрелый и конструктивный уровень отношений, особенно с Россией.

Выступаю на коллоквиуме в Париже о влиянии отн. России и США на Европу и Арабский мир. Зал полон. Россию воспринимают как ключевую державу. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 марта 2017 г.

Как написал на своей странице в Twitter сенатор Алексей Пушков, конференция привлекла большое число участников, а Россию на ней воспринимали как ключевую мировую державу.

До отъезда на конференцию Пушков прокомментировал слова федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европейский Союз в своей политике допустил много ошибок. Сенатор согласился с главой германского правительства по поводу ошибок ЕС и назвал самые главные, по его мнению, просчеты Брюсселя.

"Меркель дает задний ход: ЕС совершил немало ошибок. Верно. Среди самых крупных – безоглядная поддержка Киева и раздутый конфликт с Россией".

Среди прочих ошибок сама Меркель особенно выделила миграционный и экономический кризисы. В частности, по мнению канцлера Германии, Евросоюз, вводя единую валюту, не позаботился о том, чтобы она могла выдерживать кризисы в экономике.