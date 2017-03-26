В Париже обсудили российско-американские отношения

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Почему пропадает Владимир Путин
партнеры
Вторник 28 марта
Лента новостей
18:34
Героям реалити-шоу забыли сообщить о его закрытии
18:33
Цена на водку будет меняться два раза в год
18:23
Анна Нетребко рассказала о жизни особенного сына
18:13
В Москве врачи отказались переносить больного в машину скорой
18:08
Стюардесса посадила лайнер вместо заболевшего пилота
17:48
Насильник из эротического сна украл у калужанки трусики
17:38
Ведущий Соловьев высмеял Саакашвили
17:13
Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй
17:04
У Савченко сорвалась свадьба c принцем
16:39
Украинский турист украл из отеля в Египте кран от биде
16:35
Известная актриса изуродовала себя "сделанными" губами
16:34
Двое друзей разобрали участок железной дороги для сдачи в металлолом
16:30
В iPhone появилась долгожданная функция
16:02
В России можно законно изъять детей из любой семьи
15:55
СК назвал версии убийства главы отдела МВД
15:55
Путин отменил денежные выплаты водителям по ОСАГО
15:44
На северо-западе Москвы машина ДПС сбила девушку
15:34
Самарский трансгендер готовится к роли в "Игре престолов"
15:33
Карибский паразит "съел" туристке скальп
15:31
Россияне скупают элитные дома в Подмосковье
15:18
Ведущая Марианна Максимовская восхитила своей молодостью
15:18
Школьников в Москве начнут кормить в соответствии с религией
15:04
Из Москвы-реки вытащили тонущего рыбака
14:47
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
14:36
Состояние Николая Носкова резко ухудшилось
14:34
Использование транса в жизни: с древности до наших дней
14:29
Николь Кидман заговорила о побоях
14:18
Лена Ленина – студентам: Моя собака живет лучше, чем вы
14:17
Установлено истинное отношение кошек к людям
14:14
Отдых Путина оказался под угрозой
14:07
Драка "диких кошек" за место на парковке попала на видео
13:53
Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг
13:52
Россиянам разрешили перевозить детей без автокресел
13:42
Дети оставят Анджелину Джоли
13:40
Певица Бьянка сильно располнела
13:37
Звезда "Тараса Бульбы" умерла от лейкемии
13:07
Александр Ревва собирается на "Евровидение"
13:06
Чиновник устроил стрельбу по дороге на свадьбу (видео)
13:04
На Украине исчез сообщник убийцы Вороненкова
13:01
Повзрослевшие дети Джигурды и Анисиной произвели фурор
12:46
Что случилось с мужем Кати Семеновой
12:44
Известный британский певец умер от рака
12:41
Сын Жириновского отсудил "микроволновку Саддама Хусейна"
12:37
Мнение: VW Passat – практичный автомобиль с непрактичной ценой
12:31
Главу управления МВД застрелили в Москве
12:13
В Москве продлено штормовое предупреждение
12:00
Киносети ополчились на актера Миронова
11:57
Кузнецовой устроили травлю во время матча с Уильямс
11:53
Россиян косит грипп
11:36
57-летняя Евдокия Германова стала неузнаваема
11:32
Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии
11:29
Николаю Носкову грозит паралич
11:17
ЛУКОЙЛ избавляется от заправок в России
11:06
На западе Москвы пьяная иностранка попала под машину
10:52
Серия снежных зарядов ударит по Москве
10:42
Украина подставляется атаками на Сбербанк
10:40
В московском метро пассажир перевозил оружие времен ВОВ
10:39
Бывший любовник назвал Проклову королевой постели
10:12
Помощница Николая Носкова рассказала о его состоянии
10:04
Анна Седокова побила беременную Натали
10:02
Убийца Вороненкова стрелял из автомата с пяти лет
09:21
Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова
09:13
Россиян оставили без зарплаты
08:54
В Подмосковье самосвал протаранил легковушку (видео)
08:47
Малышеву обвинили в пиаре на Самойловой
08:34
Гуцериев спас Сбербанк из украинского плена
08:21
81-летний Табаков вывел в свет повзрослевшую дочь
07:58
Россиянам дадут дополнительный отпуск
07:57
На западе Москвы расстреляли бизнесмена
22:12
Солнцев в восторге от бесстыжего видео звезды "Дома-2"
21:59
Лиза Боярская уйдет в политику
21:54
Епифанцев получил награду за "Зеленого слоника"
21:48
На 79-м году жизни скончалась сестра Фиделя Кастро
21:27
В Сеть просочились фото машины для Путина
21:27
Вымогатели похитили москвича и надругались над ним
21:15
Звезда фильма "Географ глобус пропил" оголилась на пляже
21:11
В Подмосковье 14-летняя девочка погибла под колесами поезда
20:49
Дочь Виторгана дебютировала в театре
20:46
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
20:34
В "Матросской тишине" найден мертвым заключенный
20:09
Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку
19:52
Росавтодор: акции перевозчиков не повлияли на дорожное движение
19:41
Систему "Платон" настроят под потребности перевозчиков
19:30
Умерла звезда фильма "Трудно быть богом"
19:28
В московских аэропортах отменены 16 рейсов
19:26
С певицей Натальей Штурм случилось несчастье
19:05
Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши"
19:02
Крылатые фразы из фильма "Мимино"
18:45
Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку
18:37
Звезду "Дома-2" хотят выгнать за бесстыжее видео
18:29
Неожиданный поворот в истории с элитными домами МГУ
18:06
Опубликовано видео страшной аварии с двумя погибшими
18:04
В Москве объявили экстренное предупреждение
18:00
Чисто украинское убийство
17:54
Самые яркие фильмы Квентина Тарантино
17:46
Арестованы водители-участники смертельного ДТП с детьми
17:44
Российские ученые разработали лекарство от рака
17:36
Дайнеко рассказала о жизни после разрыва с мужем
17:28
Церковь назвала суррогатное материнство унижением
17:24
Как победить весенний авитаминоз
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова выдвинула ультиматум матери
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Бывший любовник назвал Проклову королевой постели
Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг
Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова
Анисина страдает из-за болезни Джигурды
Политика

В Париже обсудили российско-американские отношения

Фото: GLOBAL LOOK press
В Париже прошла масштабная международная конференцию с участием видных политиков. На встрече рассмотрены основные вопросы международной политики в рамках широкой темы: "Перспективы изменения российско-американских отношений и их политические последствия для Европы и арабского мира".
прочитано 1806 раз

Конференцию организовал Институт емократии и сотрудничества в партнерстве с французской организацией "Международный центр геополитики и аналитических прогнозов". В Париж приехали политики уровня министров и сенаторов, советников руководства из Франции, США, Мавритании, Алжира, Ливии, Туниса, Египта и Марокко.

ПО ТЕМЕ

Трампу припомнили его заявления о Путине

Захарова пристыдила США за постоянные утечки

Трамп рассказал об отношении к Путину

Россию представляли  председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и  руководитель Европейского института демократии и сотрудничества Наталия Нарочницкая. С американской стороны присутствовали основатель комитета "Дональд Трамп – Франция" Розина Гоуджи и советник нынешнего президента по Ближнему Востоку в период избирательной кампании Валид Фарес.

Модератором конференции согласился стать видный французский журналист – политический обозреватель агентства France-Presse Кристиан Малар.

"Чем больше ЕС отворачивается от России, тем меньшую роль европейские страны играют в международных отношениях. Это главный вывод, который был сделан на конференции в Париже", – заявила Нарочницкая, подводя итоги встречи.

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что уделяет больше внимание ведущим мировым державам – России, Китаю, нежели зависимым от США в сфере безопасности "малым" союзникам в Европе. И  это факт, который должно учитывать руководство ЕС,  добавила Нарочницкая. По ее мнению, европейским странам необходимо выходить на более зрелый и конструктивный уровень отношений, особенно с Россией.

Как написал на своей странице в Twitter сенатор Алексей Пушков, конференция привлекла большое число участников, а Россию на ней воспринимали как ключевую мировую державу.

До отъезда на конференцию Пушков прокомментировал слова федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европейский Союз в своей политике допустил много ошибок. Сенатор согласился с главой германского правительства по поводу ошибок ЕС и назвал самые главные, по его мнению, просчеты Брюсселя.

"Меркель дает задний ход: ЕС совершил немало ошибок. Верно. Среди самых крупных – безоглядная поддержка Киева и раздутый конфликт с Россией".

Среди прочих ошибок сама Меркель особенно выделила миграционный и экономический кризисы. В частности, по мнению канцлера Германии, Евросоюз, вводя единую валюту, не позаботился о том, чтобы она могла выдерживать кризисы в экономике.
Автор: Александр Комаров26 марта 2017, 11:32

Политика

Арестованный в России Яценюк покидает Украину
Лукашенко назвал Путина родным братом
Порошенко доживает последние дни
Песков пошутил о своем "тайном визите" в Луганск

Шоу-бизнес

Анна Нетребко рассказала о жизни особенного сына
Коллега Носкова объяснил причину инсульта
Известная актриса изуродовала себя "сделанными" губами
Участники "Евровидения" отказались ехать в Россию из-за Самойловой

Проишествия

Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии
Мужчина получил страшное увечье в тренажерном зале (видео)
На теле легенды "Зенита" нашли множественные гематомы

Lifestyle

Самарский трансгендер готовится к роли в "Игре престолов"
Звезда "Тараса Бульбы" умерла от лейкемии
Киносети ополчились на актера Миронова
Епифанцев получил награду за "Зеленого слоника"
Общество

Диана Шурыгина угодила в новый скандал

Поводом послужил неосторожный комментарий в Instagram
Шоу-бизнес

57-летняя Евдокия Германова стала неузнаваема

Известная актриса появилась на церемонии вручения премии
Шоу-бизнес

Известная актриса изуродовала себя "сделанными" губами

Многочисленные поклонники в шоке от нового фото артистки
Общество

У Савченко сорвалась свадьба c принцем

Она отнеслась к его предложению со смехом

Гороскоп

Лиза Боярская уйдет в политику
Астрологический прогноз с 27 марта по 2 апреля
Овдовевшая Максакова выйдет замуж за иностранца
Невеста родит ребенка Вадиму Казаченко

Фоторепортажи

Ведущая Марианна Максимовская восхитила своей молодостью
81-летний Табаков вывел в свет повзрослевшую дочь
Звезда фильма "Географ глобус пропил" оголилась на пляже
Группа "На-На" устроила потасовку на подиуме

Спорт

Кузнецовой устроили травлю во время матча с Уильямс
У Емельяненко родилась четвертая дочь
Американцы выдавливают Илюмжинова из FIDE
Громкий скандал Тарасова получил продолжение

Регионы

Насильник из эротического сна украл у калужанки трусики
Чиновник устроил стрельбу по дороге на свадьбу (видео)
Трое детей погибли из-за возгорания стиральной машины
Страуса до смерти напугали в зоопарке
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru