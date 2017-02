С самолетом Трампа случилось ЧП

Опасное сближение самолетов произошло в пятницу 3 февраля в небе над Флоридой, сообщает американский телеканал ABC. Тогда Дональд Трамп направлялся из Вашингтона в резиденцию Мар-а-Ларго на выходные.

По данным источников, неизвестный лайнер должен был держаться на расстоянии как минимум трех морских миль от президентского борта. Однако в действительности лайнеры вошли в "визуальный контакт" и летели параллельно друг другу.

При этом сообщается, что президентский борт всегда находился под контролем авиадиспетчеров. По словам информатора, риск столкновения самолетов был исключен.

Отметим, что опасно сблизившийся с Air Force One самолет принадлежит частному лицу, он не выполнял какой-либо коммерческий рейс, сообщает Bloomberg. Других подробностей об этом лайнере не сообщается.

Власти Соединенных Штатов инициировали расследование причин инцидента с "потерей дистанции" между лайнерами. В его рамках будут опрошены пилоты и диспетчеры, предполагает телеканал.

Incident where a plane flew too close to Air Force One is reportedly under investigation https://t.co/bEZgbuvRKb pic.twitter.com/39tnCWKvaC