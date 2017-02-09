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С самолетом Трампа случилось ЧП
Опасное сближение самолетов произошло в пятницу 3 февраля в небе над Флоридой, сообщает американский телеканал ABC. Тогда Дональд Трамп направлялся из Вашингтона в резиденцию Мар-а-Ларго на выходные.
По данным источников, неизвестный лайнер должен был держаться на расстоянии как минимум трех морских миль от президентского борта. Однако в действительности лайнеры вошли в "визуальный контакт" и летели параллельно друг другу.
При этом сообщается, что президентский борт всегда находился под контролем авиадиспетчеров. По словам информатора, риск столкновения самолетов был исключен.
Отметим, что опасно сблизившийся с Air Force One самолет принадлежит частному лицу, он не выполнял какой-либо коммерческий рейс, сообщает Bloomberg. Других подробностей об этом лайнере не сообщается.
Власти Соединенных Штатов инициировали расследование причин инцидента с "потерей дистанции" между лайнерами. В его рамках будут опрошены пилоты и диспетчеры, предполагает телеканал.
Incident where a plane flew too close to Air Force One is reportedly under investigation https://t.co/bEZgbuvRKb pic.twitter.com/39tnCWKvaC— Bloomberg (@business) 8 февраля 2017 г.
Air Force One – президентский борт Boeing 747, своего рода "летающий Белый дом". Во время транспортировки главы государства само судно и воздушное пространство вокруг него находятся под тщательным контролем.
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