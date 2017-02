ЕС в панике от решения Трампа

Ответом на миграционный указ Дональда Трампа стали слова главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини. Она назвала ситуацию в США кризисной. "Я знаю, что мы как европейцы воспринимаем каждый кризис как наш собственный. Но ясно, что самим американцам предстоит как-то выходить из этого американского кризиса", – сказала Могерини на сессии Европарламента в Брюсселе.

Она проинформировала депутатов о том, что США разрешат въезд гражданам государств ЕС с двойным гражданством. То есть, если человек имеет гражданства любого государства Евросоюза и гражданство одной из стран из "черного списка" Трампа, то власти США не вправе отказать ему во въезде в страну. Такие же послабления касаются граждан Швейцарии с двойным гражданством.

Спорный указ Трампа прокомментировал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он считает запрет на въезд в США граждан семи государств неэффективной мерой в борьбе с терроризмом и полагает, что документ должен быть отменен чем скорее, тем лучше.

В свою очередь, глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что новое американское правительство пока не выработало общей политической линии. "Если сравнивать позиции избранного президента и будущих глав минобороны и МИД, то выявить общей внешнеполитической линии у нового правительства США пока не получится. Есть очень много противоречащих друг другу сигналов", – сказал глава дипведомства.

