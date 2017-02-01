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ЕС в панике от решения Трампа

Фото: GLOBAL LOOK press/Ray Tang
Европа приходит в себя после решений нового президента США. Указ Трампа о запрете на въезд в страну граждан нескольких государств заставил понервничать европейскую дипломатию, привыкшую получать указания из Вашингтона.
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Ответом на миграционный указ Дональда Трампа стали слова главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини. Она назвала ситуацию в США кризисной. "Я знаю, что мы как европейцы воспринимаем каждый кризис как наш собственный. Но ясно, что самим американцам предстоит как-то выходить из этого американского кризиса", –  сказала Могерини на сессии Европарламента в Брюсселе.

Она проинформировала депутатов о том, что США разрешат въезд гражданам государств ЕС с двойным гражданством. То есть, если человек имеет гражданства любого государства Евросоюза и гражданство одной из стран из "черного списка" Трампа, то власти США не вправе отказать ему во въезде в страну. Такие же послабления касаются граждан Швейцарии с двойным гражданством.

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Спорный указ Трампа прокомментировал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он считает запрет на въезд в США граждан семи государств неэффективной мерой в борьбе с терроризмом и полагает, что документ должен быть отменен чем скорее, тем лучше.

В свою очередь, глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что новое американское правительство пока не выработало общей политической линии.  "Если сравнивать позиции избранного президента и будущих глав минобороны и МИД, то выявить общей внешнеполитической линии у нового правительства США пока не получится. Есть очень много противоречащих друг другу сигналов", – сказал глава дипведомства.

27 января 2017 году Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Этот документ вызвал шквал критики и недовольства в США, по стране прокатилась волна уличных протестов.

Она докатилась и до Европы. 1 февраля несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Гааге в знак протеста против решения американского президента. Участники акции хотели показать, что многие голландцы отвергают ксенофобскую политику Трампа.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2017, 20:14

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