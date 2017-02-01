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ЕС в панике от решения Трампа
Она проинформировала депутатов о том, что США разрешат въезд гражданам государств ЕС с двойным гражданством. То есть, если человек имеет гражданства любого государства Евросоюза и гражданство одной из стран из "черного списка" Трампа, то власти США не вправе отказать ему во въезде в страну. Такие же послабления касаются граждан Швейцарии с двойным гражданством.
Спорный указ Трампа прокомментировал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он считает запрет на въезд в США граждан семи государств неэффективной мерой в борьбе с терроризмом и полагает, что документ должен быть отменен чем скорее, тем лучше.
В свою очередь, глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что новое американское правительство пока не выработало общей политической линии. "Если сравнивать позиции избранного президента и будущих глав минобороны и МИД, то выявить общей внешнеполитической линии у нового правительства США пока не получится. Есть очень много противоречащих друг другу сигналов", – сказал глава дипведомства.
Anti-Trump , Huge crowds turn out. at Grey's Monument in Newcastle city centre to protest against Donald Trump #NoBanNoWall #AntiTrump pic.twitter.com/O4mUwFDji5— Raoul Dixon (@RaoulDixonNNP) 30 января 2017 г.
27 января 2017 году Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Этот документ вызвал шквал критики и недовольства в США, по стране прокатилась волна уличных протестов.
Она докатилась и до Европы. 1 февраля несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Гааге в знак протеста против решения американского президента. Участники акции хотели показать, что многие голландцы отвергают ксенофобскую политику Трампа.
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