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Трамп сделал новый вызов политикам и экономистам

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/MediaPunch
Павел Рыжевский

Павел Рыжевский блогер

 Российский молодежный политический деятель. Один из немногих блогеров рунета, чья аудитория в Твиттере превышает 200 тысяч читателей, и твиты которого находят серьезный отклик.
23 января Дональд Трамп подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Об этом он говорил еще в своей предвыборной кампании и назвал соглашение невыгодным для Америки.
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"Просто представьте, сколько рабочих мест в автомобильной промышленности США будет потеряно, если ТТП будет принято. Это будет катастрофа. Вот почему я сообщил, что мы выйдем из соглашения до того, как оно будет принято", – сказал Трамп в августе. Еще одно заявление касалось возможного выхода из соглашения о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой – НАФТА. Трамп потребовал протекционистских поправок к документу.  

Президент планирует вести переговоры "о честных двусторонних торговых сделках". Их цель - вернуть рабочие места и производство в Америку.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Marovich

Транстихоокеанское партнерство – детище экс-президента Америки, Барака Обамы, направленное на создание самой большой в мире зоны свободной торговли. Кроме того, ТТП было важным игроком в экономическом противостоянии с Китаем. 12 стран подписали это соглашение в феврале 2016 года в Окленде. Его участники – США, Вьетнам, Австралия, Бруней, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония – совместно составляют 40% мировой экономики и 30% торговли. Очевидно, без "учредителя" смысла находиться в составе ТТП для других стран не будет.

Возможно, после того как США отойдут от дел с ТТП, именно Китай еще больше усилит инициативу. Доказательство тому – пекинский альтернативный проект на базе Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии. Выходит, США упускают возможность лидерства в мировой экономике и торговле? Дональд Трамп должен понимать: последствия этих действий на мировой арене могут быть весьма серьезными. Да и внутри страны наверняка возникнет недовольство как минимум среди политиков и экономистов.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Marovich

Можно подумать, что Трамп вместе с соратниками недооценил последствия отказа от ратификации соглашения, однако переворотом с ног на голову выход из ТТП назвать сложно: задействованные страны,  как и раньше, будут платить таможенные пошлины. Для США невыгоден беспошлинный ввоз товаров, считает Трамп, и оказывается совершенно прав. Все предыдущие инициативы, связанные с торговым партнерством, которые продвигали Обама и Буш-младший, наносили государству колоссальный вред. Количество рабочих мест сокращалось, "оголяя" бюджет страны.

Демократическая администрация Америки, иначе видевшая будущее страны во внешней политике, теперь получила серьезный вызов. ТТП как инструмент для мирового лидерства и "противоборства" с Китаем сегодня отсутствует. Перед новым президентом встал выбор между партнерством и соблюдением своих обещаний рабочему классу: снизить налоги, вернуть производства на территорию, обеспечить рабочие места и приток денежных средств в нацэкономику. И пока чаша весов с обещаниями уверенно выигрывает. 

    

31 января 2017, 11:26

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