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Как Трамп уничтожит евро
В интервью BBC политик и дипломат сказал, что новый президент США Дональд Трамп предпочитает договариваться с отдельными государствами, а не с их объединениями. Профессор усомнился в связи с этим, что у Евросоюза вообще есть будущее, а единой европейской валюте Мэллок предрекает крах в ближайшие полтора года.
Профессор подчеркивает, что он не единственный, кто предсказывает скорую кончину европейской валюты. К примеру, известный экономист Всемирного банка, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц написал целую книгу о закате евро.
Тэд Мэллок также порекомендовал Великобритании "чистый" Brexit с выходом из единого европейского рыночного и таможенного пространства. Это позволит обойти брюссельских бюрократов и заключить взаимовыгодное соглашение о свободной торговле с США уже в ближайшие 90 дней. Ставленник Трампа выражает надежду, что, собрав правильных людей в правильном месте, президент добьется результата.
#Stiglitz echoes many of my concerns about #EU, #EZ and the €!@PaulGambles2 @Lars9596 @AlastairWinter @Halsrethinkhttps://t.co/8Ny2vBosHy— Jon (@CapitalJon) 7 января 2017 г.
Он также дал прогноз относительно взаимодействия США с другими странами. "Дональд Трамп– большой противник надгосударственных организаций, он верит в национальные государства, в двусторонние отношения. И, по-моему, он считает, что Евросоюз зашел слишком далеко", – сказал профессор и добавил, что ЕС скоро исчезнет с политической карты мира.
С ватиканских евро исчезнет изображение Папы Римского Франциска https://t.co/7GjBKTQ66D#монеты #нумизматика #coins #евро #Ватикан pic.twitter.com/4ChzQsNDEt— coin.su (@su_coin) 27 января 2017 г.
Евро является официальной валютой 28 государств, восемь из которых не входят в Евросоюз. В общей сложности евро пользуются более 300 миллионов человек. Очередное расширение зоны евро планируется не ранее 2019 года, валюта может стать национальной в Румынии, Польше, Венгрии и еще в нескольких странах, которые пока не приняли решения о присоединении к еврозоне.
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