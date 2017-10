Порошенко заложил бомбу под Авакова

Взрыв, в результате которого был ранен нардеп Мосийчук, прогремел у здания телеканала "Эспрессо-ТВ", которым владеют семьи Арсения Яценюка и Николая Княжицкого. Это можно считать толстым намеком команде НФ, а под шумок расследования – приструнить организаторов разнообразных акций протеста.

Петр Порошенко попытается использовать теракт, чтобы закрутить гайки. Президент начнет с ограничения акций протестов того же Михаила Саакашвили, считают эксперты. "Во-вторых, ударит по Авакову (министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. – Прим. ред.) и его гордости, реформированной Нацполиции – говорящие головы министра постоянно винят в резонансных преступлениях "руку Кремля". Теперь Авакову припомнят все подобные заявления, сделанные спустя час-полтора после убийства или покушения, ведь тем самым публично дискредитируется эффективность правоохранительных органов", – цитирует "Вести-Украина" политолога Кирилла Молчанова. Издание напоминает, что советники министра Антон Геращенко и Зорян Шкиряк сразу после теракта заявили о его "внешней" природе.

Мнение экспертов быстро нашло подтверждение. Пропрезиденский политолог Тарас Березовец написал в своем блоге: "Ввиду высокой угрозы терактов в Киеве власть имеет право ввести особый режим безопасности в городе, ограничив все массовые мероприятия. И будет в целом права". Авторы статьи посчитали это попыткой легализовать запрет публичных акций и протестов.

Представители "Народного фронта" тоже не сидят сложа руки. Они начали информационную кампанию за необходимость реформы Службы безопасности Украины, которая подконтрольна президенту. Главный тезис "фронтовиков" – убийства силовиков и добровольцев становятся будничным явлением. Эксперты отметили, что обыватели не чувствуют себя в безопасности, а обстановка на улицах напоминает им лихие 90-е.

#Poroshenko, #Avakov and #Lutsenko obstructed changes to transform law enforcement or judicial institutions, — @KyivPost#UkraineReforms pic.twitter.com/vAK9NNlDUx