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Политика

Порошенко заложил бомбу под Авакова

Арсен Аваков, Петр Порошенко. Фото: Dni.Ru
Покушение на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука – эпизод в войне президента Украины с главой МВД. Очевиден кризис в отношениях между "Блоком Петра Порошенко" (БПП) и "Народным фронтом" (НФ), вызвавший переполох в высших коридорах украинской власти.
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Взрыв, в результате которого был ранен нардеп Мосийчук, прогремел у здания телеканала "Эспрессо-ТВ", которым владеют семьи Арсения Яценюка и Николая Княжицкого. Это можно считать толстым намеком команде НФ, а под шумок расследования – приструнить организаторов разнообразных акций протеста.

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Петр Порошенко попытается использовать теракт, чтобы закрутить гайки. Президент начнет с ограничения акций протестов того же Михаила Саакашвили, считают эксперты. "Во-вторых, ударит по Авакову (министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. – Прим. ред.) и его гордости, реформированной Нацполиции – говорящие головы министра постоянно винят в резонансных преступлениях "руку Кремля". Теперь Авакову припомнят все подобные заявления, сделанные спустя час-полтора после убийства или покушения, ведь тем самым публично дискредитируется эффективность правоохранительных органов", – цитирует "Вести-Украина" политолога Кирилла Молчанова. Издание напоминает, что советники министра Антон Геращенко и Зорян Шкиряк сразу после теракта заявили о его "внешней" природе.

Мнение экспертов быстро нашло подтверждение. Пропрезиденский политолог Тарас Березовец написал в своем блоге: "Ввиду высокой угрозы терактов в Киеве власть имеет право ввести особый режим безопасности в городе, ограничив все массовые мероприятия. И будет в целом права". Авторы статьи посчитали это попыткой легализовать запрет публичных акций и протестов.

Представители "Народного фронта" тоже не сидят сложа руки. Они начали информационную кампанию за необходимость реформы Службы безопасности Украины, которая подконтрольна президенту. Главный тезис "фронтовиков" – убийства силовиков и добровольцев становятся будничным явлением. Эксперты отметили, что обыватели не чувствуют себя в безопасности, а обстановка на улицах напоминает им лихие 90-е.

Политтехнолог Михаил Подоляк подчеркнул, что вследствие событий на юго-востоке в стране появилось много потенциальных исполнителей подобных преступлений. В то же время предвосхищением и оценкой индивидуальных рисков никто не занимается – у спецслужб нет времени.

Интерпол прямо обвинил украинских силовиков в непрофессионализме и отсутствии элементарной работы по профилактике преступности. "В правовом государстве даже самый мизерный человек должен быть защищен от насилия, это монополия государства. А у нас этой функцией поделились с улицей", – убежден экс-глава киевского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

Проблема в том, что на Украине не действуют принципы неприкосновенности и гарантии безопасности даже для членов правящих кланов. А каждое подобное покушение – демонстрация все большей деградации системы.

Автор: Андрей Евлампиев27 октября 2017, 11:49

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