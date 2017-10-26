Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"

Украина при постмайданной "демократической" власти вплотную подошла к "кровавой пятилетке" бандитских разборок, похожих на те, которые захлестнули страну в 90-е. С таким неутешительным прогнозом выступил киевский политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Сейчас мало кто помнит, а многие по юности лет и не знают, что в лихие 90-е тоже понадобилось приблизительно три года на то, чтобы резонансные покушения на топ-коммерсантов и политиков, их убийства стали частью повседневности", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

По его словам, тогда в гуще криминальных событий зачастую оказывались люди со сломленной психикой, прошедшие войну в Афганистане. "Тогда пик кровавой мясорубки продлился до пяти лет и концу 90-х пошел на спад. Вряд ли нам удастся избежать новой пятилетки", – заявил Павлив.

По всей видимости, аналитик намекнул на участников так называемой антитеррористической операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Бывший начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Минобороны Незалежной Олег Друзь ранее сделал неутешительные выводы об их состоянии: по его словам, 90% военнослужащих представляют угрозу для общества.





Другие, впрочем, говорят о скатывании Украины в "лихие 90-е" как об уже свершившемся факте. Среди них – экс-руководитель Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж. По его словам, огромное количество преступлений совершают добровольцы АТО.

В том, что Украина оказалась поделена на сферы влияния криминальных банд, виноват президент страны Петр Порошенко, уверен Маломуж. Бывший глава Службы внешней разведки заявил, что они не только грабят и убивают, но и проводят рейдерские операции, шантажируют представителей бизнеса и крышуют разные структуры.





Неутешительный диагноз поставил и экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, который заявил: "Такого состояния преступности, такого состояния правоохранительной системы, которое допустил Порошенко и вся действующая власть, не было никогда за все время существования Украины". Нынешняя украинская власть, подчеркнул он, не может обеспечить защиту граждан от преступных посягательств.

