Захарова нашла сакральный смысл в словах Меркель о Крыме

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала слова Ангелы Меркель о возвращении Крыма в состав России. По мнению дипломата, канцлер Германии косвенно признала, что полуостров принадлежит нашей стране.

"Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?" – написала Захарова в Facebook. "Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было такое отношение? Под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить..." – процитировала она Меркель, сравнившую разделение Крыма и России с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

Таким образом, отметила Захарова, Меркель косвенно признала, что Крым является частью нашего государства. "Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, – точка зрения немецкого руководства", – подчеркнула дипломат.

После высказывания Меркель у России есть "железобетонный" аргумент в пользу исторической справедливости того, что полуостров вернулся в состав страны, добавила Захарова. И теперь в немецкой прессе может появиться новость о том, что "русские хакеры" взломали "не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата", пошутила представитель МИДа.