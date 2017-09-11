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Захарова нашла сакральный смысл в словах Меркель о Крыме

Мария Захарова. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала слова Ангелы Меркель о возвращении Крыма в состав России. По мнению дипломата, канцлер Германии косвенно признала, что полуостров принадлежит нашей стране.
прочитано 2141 раз

"Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?" – написала Захарова в Facebook. "Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было такое отношение? Под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить..." – процитировала она Меркель, сравнившую разделение Крыма и России с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

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Таким образом, отметила Захарова, Меркель косвенно признала, что Крым является частью нашего государства. "Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, – точка зрения немецкого руководства", – подчеркнула дипломат. 

После высказывания Меркель у России есть "железобетонный" аргумент в пользу исторической справедливости того, что полуостров вернулся в состав страны, добавила Захарова. И теперь в немецкой прессе может появиться новость о том, что "русские хакеры" взломали "не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата", пошутила представитель МИДа.

Автор: Рудольф Великолепный11 сентября 2017, 08:36
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