США обвинили Россию в сговоре с покемонами
Как считает телеканал CNN, российские власти причастны к кампании в защиту прав темнокожих Don’t Shoot Us ("Не стреляйте в нас"). Представители издания утверждают, что Москва с помощью игры Pokemon Go направляла участников ловить покемонов в места убийства афроамериканцев полицейскими.
Кроме того, пользователям предлагалось называть пойманных фантастических зверушек именами погибших темнокожих людей. По информации телеканала, страница Don’t Shoot Us в Facebook была связана с Internet Research Agency – компанией, которая якобы является прокремлевской.
При этом официальный представитель МИДа Мария Захарова высмеяла очередную теорию заговора, пишет газета "Известия". По мнению дипломата, американские СМИ "бездарно" объяснили возникновение расовых проблем в своей стране. "Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны", – иронично добавила Захарова.
Отметим, что представители власти и СМИ в США довольно часто высказывают нелепые обвинения против России. Так, например, в конце прошлого года администрация бывшего президента Барака Обамы обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы и выслала из страны 35 российских дипломатов вместе с семьями в канун Нового года.
"Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – заявил тогда сотрудник администрации главы Белого дома.
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