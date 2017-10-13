США обвинили Россию в сговоре с покемонами

Телеканал CNN заявил, что Россия вмешивается в расовый конфликт в США с помощью популярной онлайн-игры Pokemon Go. Эта информация повеселила официального представителя МИДа Марию Захарову, которая считает, что американские власти снова поспешили найти виновника своих проблем.

Как считает телеканал CNN, российские власти причастны к кампании в защиту прав темнокожих Don’t Shoot Us ("Не стреляйте в нас"). Представители издания утверждают, что Москва с помощью игры Pokemon Go направляла участников ловить покемонов в места убийства афроамериканцев полицейскими.

Кроме того, пользователям предлагалось называть пойманных фантастических зверушек именами погибших темнокожих людей. По информации телеканала, страница Don’t Shoot Us в Facebook была связана с Internet Research Agency – компанией, которая якобы является прокремлевской.

При этом официальный представитель МИДа Мария Захарова высмеяла очередную теорию заговора, пишет газета "Известия". По мнению дипломата, американские СМИ "бездарно" объяснили возникновение расовых проблем в своей стране. "Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны", – иронично добавила Захарова.

Отметим, что представители власти и СМИ в США довольно часто высказывают нелепые обвинения против России. Так, например, в конце прошлого года администрация бывшего президента Барака Обамы обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы и выслала из страны 35 российских дипломатов вместе с семьями в канун Нового года.

"Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – заявил тогда сотрудник администрации главы Белого дома.