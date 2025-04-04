В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации

Волонтеры из подмосковной Дубны разработали усовершенствованную версию наземного дрона для использования в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

В сообщении говорится, что гусеничная платформа развивает скорость до 15 км/ч при грузоподъемности 200 кг и имеет радиус действия 2 км. Особенностью разработки стала улучшенная подвеска, обеспечивающая плавность хода.

«Роботизированная платформа уже на следующей неделе отправится на СВО. Ее ждут в отряде «Ирбис», где служит наш земляк»,

– рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В течение трех с половиной месяцев волонтеры поисково-спасательного отряда "Дубна" вели разработку, согласовывая параметры с военнослужащими. Устройство может использоваться для транспортировки грузов, эвакуации раненых и выполнения боевых задач.

Сообщается, что первый образец уже прошел испытания и на следующей неделе будет отправлен в отряд "Ирбис", где служит уроженец Дубны.

По словам военных, подобные платформы уже доказали свою эффективность на передовой.