Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд

Замку Пугачевой уготовили необычную судьбу Тесты Выступление Овсиенко обернулось скандалом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Пятница 4 апреля

14:42Клава Кока прорыдала всю ночь из-за досадной ошибки 14:36В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации 14:28Пластический хирург вынес вердикт фаворитке Пугачевой 13:46Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля 13:43Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд 12:02Анна Семенович вышла замуж: неожиданный поворот 11:22Квартиру Ефремова начали готовить к "чудовищной движухе" в честь его освобождения 10:34Уставшая от Певцова Дроздова решила действовать радикально: Силком вытолкала 09:29Депардье может потерять самое дорогое, переехав в Россию 08:47Невеста Лепса своим видом возмутила публику в Сети 06:37Западные СМИ заговорили о разрыве принца Уильяма и Кейт Миддлтон 03:32Марина Федункив призналась, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка 00:09Свежее фото Адриано Челентано довело поклонников до слез 22:11Эксперты приняли решение о судьбе сына Прилучного и Муцениеце: С кем будет жить Тимофей? 21:21Пересильд официально объявила о расставании с Тройником и заговорила об изменах 20:35Активно сбрасывающему лишний вес Пригожину потребовалась помощь врача 19:5344-летняя Барановская откровенно заговорила о рождении ребенка: Андрей подарил 18:58Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской 17:15Чернышев привел дочь на могилу Заворотнюк в крайне важный день 16:24Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве 15:49У освобождающегося из колонии Ефремова вскрылись проблемы с сердцем 15:14"Кубок Кремля – Гордость России!" – яркое культурное и спортивное событие 15:03Отец блогера Глеба Митрофанова намерен лишить бывшую жену родительских прав 14:23В Музее кино на ВДНХ пройдет марафон мультфильмов по сказкам Андерсена 13:55Названа настоящая причина развода Паулины Андреевой и Федора Бондарчука 13:13Оставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности 13:10Как выбрать игру для Android-смартфона 12:16Обозлившаяся Седокова бросила в сторону умершего Яниса Тиммы жесткие обвинения 11:23Вокруг наследства комментатора Василия Уткина разразился скандал 11:11Режиссер раскрыл ключ успеха Никиты Кологривого и сравнил его с Юрой Борисовым 09:10Игорь Николаев показал свежее фото: поклонники бьют тревогу 08:14С рэпером Егором Криком случилась беда: Полный ужас 06:20Анна Седокова прервала молчание и резко ответила на обвинения семьи Яниса Тиммы 03:10Оскандалившийся Жерар Депардье ищет убежище в России 00:26Принц Гарри находится на грани нервного срыва после новости о лишении титула 21:54Бузова вынуждена отдать свою малышку на воспитание отцу: Там ей лучше 20:31Заявлено о последствиях для карьеры Азизы после разборок с Кудрявцевой 19:48Седокова впервые открыто высказалась о своем новом романе: Знакомьтесь 18:54Ефремов подвинет Бурунова после выхода на свободу: Съемочный день актера стоит миллионы 17:22Жутко исхудавший Киркоров отказывается от еды после смерти отца: Почти перестал есть 16:08Лечащий врач высказался о сроках выхода Кеосаяна из комы: Надежда существует 15:37С сына Нагиева взыскали крупную сумму после заявления актера о внебрачном наследнике 14:13Алексей Панин* столкнулся с долгами в России 13:49Получить персональные рекомендации по событиям в Москве поможет "Мосбилет" 13:17Пресняков начал ремонт в подмосковной даче Пугачевой 12:55Блогер Мария Погребняк сделала сенсационное заявление 11:46Уехавшего Максима Галкина* освистали в Германии 10:33Ольга Орлова заговорила о разводе: Самое важное – сделать работу над ошибками 09:28Анне Седоковой предъявлено серьезное обвинение по делу Яниса Тиммы 08:34Разведенную Паулину Андрееву заметили в компании мужчин: любовный треугольник
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд

Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд
135

Московские рестораторы оценили упрощенный порядок установки летних веранд.

Московские рестораторы выразили свое одобрение касательно упрощенного порядка, регулирующего установку летних веранд. Благодаря введенным в действие новым правилам, владельцы кафе и ресторанов получили возможность осуществлять согласование размещения сезонных конструкций оперативнее и с меньшими затруднениями. Представители предпринимательского сообщества выражают уверенность в том, что наличие летних веранд будет способствовать увеличению числа посетителей приблизительно на двадцатипроцентный пункт.

В соответствии с новыми нормами, владельцам кафе предоставляется возможность устанавливать веранды облегченного типа исполнения – без использования подиумов и навесных элементов. Для проведения процедуры согласования достаточно направить соответствующее уведомление через онлайн-портал mos.ru, что обеспечивает экономию времени и финансовых ресурсов для предпринимателей.

Наиболее заметный интерес к новым положениям, касающимся установки летних веранд, проявили собственники кофеен. Они уже начали размещать столики и стулья в непосредственной близости от своих заведений, предоставляя посетителям возможность наслаждаться солнечными днями, находясь на свежем воздухе.
Предпринимательница Наталья Табачкова, представляющая Зеленоград, сообщила, что в их планах привлечение новых клиентов и увеличение посещаемости вплоть до 20% за счет возможности организации посадочных мест на улице. Она также подчеркнула, что проходящие мимо люди, увидев веранду, будут информированы о присутствии рядом кофейни, которую можно посетить.

Помимо позитивного влияния на доходность, летние веранды также играют значимую роль в формировании позитивного имиджа заведений. Посетители демонстрируют большее доверие к тем местам, которые оборудованы сезонными конструкциями. Руководители кафе и ресторанов уделяют пристальное внимание оформлению данных зон, приобретая элегантную мебель и оригинальные декоративные элементы, а также размещая цветочные композиции. В весенний и летний периоды в заведениях нередко разрабатывают специализированное, авторское меню.

Владелец сети кофеен Сергей Ершов акцентировал внимание на том, что посетители приходят, заказывают напитки, привыкают к созданной атмосфере и в дальнейшем продолжают посещать данное место, поскольку уровень доверия к нему возрастает.

Летние веранды являются своего рода визитной карточкой российской столицы. В общую городскую схему включено более четырех тысяч сезонных объектов, из которых более девятисот уже находятся в состоянии готовности к открытию. Жители и гости города имеют возможность выбирать место для отдыха, исходя из личных предпочтений: в прохладном пространстве с кондиционированием воздуха или на открытом воздухе, непосредственно под лучами солнца.

Шоу-бизнес в Telegram

4 апреля 2025, 13:43
Фото: агентство городских новостей "Москва"
Комсомольская правда✓ Надежный источник

В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации

В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации
Волонтеры из подмосковной Дубны разработали усовершенствованную версию наземного дрона для использования в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа. В сообщении говорится, что гусеничная платформа развивает скорость до 15 км/ч при грузоподъемности 200 кг и имеет радиус действия 2 км.

Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве

Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве
Продюсер Георгий Житков считает, что поддержка со стороны городских властей значительно повысит привлекательность Москвы для съемок кино. В последние годы столичные власти активно развивают меры поддержки кинопроизводителей, что создает новые возможности для кинокомпаний.

Отец блогера Глеба Митрофанова намерен лишить бывшую жену родительских прав

Отец блогера Глеба Митрофанова намерен лишить бывшую жену родительских прав
Отец известного детского блогера Глеба Митрофанова, выступающего под псевдонимом НеМаЛой, Михаил Митрофанов заявил о намерении обратиться в суд с требованием лишить родительских прав мать мальчика, Наталью Зорину. Причиной такого решения стали серьезные опасения за благополучие сына. "Меня очень тревожит ситуация, в которой оказался Глеб, – заявил Михаил Митрофанов.

В Музее кино на ВДНХ пройдет марафон мультфильмов по сказкам Андерсена

В Музее кино на ВДНХ пройдет марафон мультфильмов по сказкам Андерсена
Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года. В честь дня рождения великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена, Музей кино на ВДНХ распахнет свои двери 6 апреля для ценителей волшебства и анимации.

Получить персональные рекомендации по событиям в Москве поможет "Мосбилет"

Получить персональные рекомендации по событиям в Москве поможет "Мосбилет"
Чтобы настроить рекомендации, пользователю нужно кликнуть на кнопку"Настроить подборку рекомендаций", после чего выбрать понравившиеся категории событий из представленного списка. Персональная подборка мероприятий, соответствующих интересам пользователя, отображается в разделе "Специально для вас", который расположен на главной странице сервиса "Мосбилет".

Выбор читателей

03/04ЧтвШаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской 02/04СрдЗаявлено о последствиях для карьеры Азизы после разборок с Кудрявцевой 02/04СрдЛечащий врач высказался о сроках выхода Кеосаяна из комы: Надежда существует 03/04ЧтвОставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности 03/04Чтв44-летняя Барановская откровенно заговорила о рождении ребенка: Андрей подарил 03/04ЧтвНазвана настоящая причина развода Паулины Андреевой и Федора Бондарчука