Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд

Московские рестораторы оценили упрощенный порядок установки летних веранд.

Московские рестораторы выразили свое одобрение касательно упрощенного порядка, регулирующего установку летних веранд. Благодаря введенным в действие новым правилам, владельцы кафе и ресторанов получили возможность осуществлять согласование размещения сезонных конструкций оперативнее и с меньшими затруднениями. Представители предпринимательского сообщества выражают уверенность в том, что наличие летних веранд будет способствовать увеличению числа посетителей приблизительно на двадцатипроцентный пункт.

В соответствии с новыми нормами, владельцам кафе предоставляется возможность устанавливать веранды облегченного типа исполнения – без использования подиумов и навесных элементов. Для проведения процедуры согласования достаточно направить соответствующее уведомление через онлайн-портал mos.ru, что обеспечивает экономию времени и финансовых ресурсов для предпринимателей.

Наиболее заметный интерес к новым положениям, касающимся установки летних веранд, проявили собственники кофеен. Они уже начали размещать столики и стулья в непосредственной близости от своих заведений, предоставляя посетителям возможность наслаждаться солнечными днями, находясь на свежем воздухе.

Предпринимательница Наталья Табачкова, представляющая Зеленоград, сообщила, что в их планах привлечение новых клиентов и увеличение посещаемости вплоть до 20% за счет возможности организации посадочных мест на улице. Она также подчеркнула, что проходящие мимо люди, увидев веранду, будут информированы о присутствии рядом кофейни, которую можно посетить.

Помимо позитивного влияния на доходность, летние веранды также играют значимую роль в формировании позитивного имиджа заведений. Посетители демонстрируют большее доверие к тем местам, которые оборудованы сезонными конструкциями. Руководители кафе и ресторанов уделяют пристальное внимание оформлению данных зон, приобретая элегантную мебель и оригинальные декоративные элементы, а также размещая цветочные композиции. В весенний и летний периоды в заведениях нередко разрабатывают специализированное, авторское меню.

Владелец сети кофеен Сергей Ершов акцентировал внимание на том, что посетители приходят, заказывают напитки, привыкают к созданной атмосфере и в дальнейшем продолжают посещать данное место, поскольку уровень доверия к нему возрастает.

Летние веранды являются своего рода визитной карточкой российской столицы. В общую городскую схему включено более четырех тысяч сезонных объектов, из которых более девятисот уже находятся в состоянии готовности к открытию. Жители и гости города имеют возможность выбирать место для отдыха, исходя из личных предпочтений: в прохладном пространстве с кондиционированием воздуха или на открытом воздухе, непосредственно под лучами солнца.