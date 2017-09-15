Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Раскрыты агрессивные планы Трампа против России

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/MediaPunch
Если президент США Дональд Трамп решит атаковать Россию, то сделает это "жестко и решительно". Об этом на конференции "Ялтинская международная стратегия" в Киеве заявил экс-спикер американского конгресса и лидер республиканского большинства в парламенте Соединенных Штатов Ньют Гингрич.
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"Будет консенсус, и люди поймут, что Россия – это не сосед, который имеет другую точку зрения, а враг", – заявил он. По словам Гингрича, если люди, которыми себя окружил глава Белого дома, будут планировать атаку против России, то станут действовать очень решительно. Кроме того, заметил он, Трамп и сам "очень агрессивный человек".

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По словам Гингрича, в настоящий момент Соединенные Штаты не могут относиться к России иначе как враждебно. "Будет все больше давления и санкций. Оружие будет передаваться Украине, это поднимет цену противостояния", – обрисовал политик свое видение будущих российско-американских взаимоотношений.

Ньют Гингрич. Фото: GLOBAL LOOK press/Aude Guerrucci

Напомним, ранее в Соединенных Штатах рассказали о плане по нормализации двусторонних отношений, который Москва направила Вашингтону. Документ оказался у Дональда Трампа в апреле этого года. По информации американского издания Buzzfeed, план якобы предполагал проведение нескольких встреч и восстановление контактов на дипломатическом уровне.

Сам же глава Белого дома об этом плане никогда не высказывался. Однако текущий уровень двусторонних отношений явно указывает на то, что американский лидер хамски отверг дружбу с Россией: вместо нормализации произошла еще большая эскалация.

Так, в начале сентября сотрудники американских спецслужб незаконно вторглись на территорию российского диппредставительства в Сан-Франциско. В Вашингтоне назвали произошедшее осмотром. Но российские дипломаты уверены: подобные действия являются нарушением как законов США, так и основополагающих принципов международного права.

Автор: Иван Поляков15 сентября 2017, 19:20

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