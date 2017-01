Обама жестко подставил Трампа

"Администрация Барака Обамы указала именно на эти страны. Она решила, что для граждан этих стран необходимо ввести дополнительные ограничения на въезд", – цитирует телеканал ABC пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

По его словам, перечисленные государства являются приоритетными для новой иммиграционной политики США. "Есть 46 других стран с преимущественно мусульманским населением, не вошедшие в этот список", – подчеркнул представитель Белого дома.

В свою очередь Дональд Трамп заверил, что указ об ограничении въезда гражданам ряда стран на территорию Америки не направлен против мусульман. Глава государства предположил, что журналисты неверно истолковали суть документа.

"Это не связано с религией. Это вопрос терроризма и сохранения нашей страны в безопасности. Более 40 стран по всему миру с преимущественно мусульманским населением не подпадают под действие указа", – уточнил он.

