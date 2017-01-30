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Обама жестко подставил Трампа
"Администрация Барака Обамы указала именно на эти страны. Она решила, что для граждан этих стран необходимо ввести дополнительные ограничения на въезд", – цитирует телеканал ABC пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
По его словам, перечисленные государства являются приоритетными для новой иммиграционной политики США. "Есть 46 других стран с преимущественно мусульманским населением, не вошедшие в этот список", – подчеркнул представитель Белого дома.
В свою очередь Дональд Трамп заверил, что указ об ограничении въезда гражданам ряда стран на территорию Америки не направлен против мусульман. Глава государства предположил, что журналисты неверно истолковали суть документа.
"Это не связано с религией. Это вопрос терроризма и сохранения нашей страны в безопасности. Более 40 стран по всему миру с преимущественно мусульманским населением не подпадают под действие указа", – уточнил он.
...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.
Ужесточение иммиграционной политики вызвало массовые акции протеста в США. Распоряжение Трампа раскритиковали многие известные личности, в частности экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
"Я поддерживаю людей, собравшихся сегодня вечером по всей стране для защиты наших ценностей и нашей Конституции. Мы не такие", – написала в соцсети Twitter бывший кандидат в президенты от Демократической партии.
Ранее стало известно, что на митинг пришел основатель Google Сергей Брин. Отказ от комментариев американским журналистам он аргументировал статусом частного лица.
Генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц рассказал об оказании помощи беженцам. По его словам, в течение пяти лет организация предоставит работу десяти тысячам иммигрантов в 75 странах.
"Мы живем в беспрецедентное время. Мы наблюдаем, что совесть нашей страны и верность американской мечте встали под сомнение. Эти непредсказуемые времена требуют новых мер и возможностей коммуникации", – говорится в открытом письме Шульца сотрудникам. "Мы будем верны нашим ценностям и сделаем все возможное для оказания поддержки и помощи нашим партнерам", – добавил он.
Demonstrators protest the Muslim travel ban into the US at George Bush Airport in Houston. #NoBanNoWall #muslimtravelban #immigrationban pic.twitter.com/fFvd6NTbWJ— Brett Coomer (@coomerchron) 29 января 2017 г.
Власти Канады подтвердили намерение предоставить убежище беженцам, вынужденным оставаться на ее территории из-за решения президента США. Правительство не уточнило число "запертых" в стране иммигрантов, сообщает AFP.
Напомним, что Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", запрещающий гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана пересекать границу с Америкой в течение 90 дней. Документ приостанавливает прием беженцев на 120 дней, въезд сирийским эмигрантам ограничен на неопределенный срок.
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