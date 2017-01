Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

Звезда написала разгромный пост в социальной сети Twitter. Певица заявила, что США разрушаются на ее глазах из-за указа нового президента.

При этом певица не стеснялась в выражениях. Так, она назвала Трампа аморальной свиньей. Этой записью поделились более 115 тысяч человек по всеми миру.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!