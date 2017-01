Трамп занялся шантажом

Первый документ называется "Проверка и сокращение спонсирования международных организаций Соединенными Штатами", сообщает New York Times. Он предполагает ограничение денежных вливаний в учреждения Организации Объединенных Наций и других корпораций, не отвечающих ряду критериев.

Будет остановлено финансирование обществ, предоставляющих полноправное членство Палестинской национальной администрации или Организации освобождения Палестины. Также в список вошли объединения, поддерживающие отмену санкций в отношении Ирана и КНДР.

Согласно распоряжению Дональда Трампа, субсидий лишатся организации, "находящиеся под контролем или сильным влиянием спонсора терроризма", а также обвиняемые в нарушении прав человека. Таким образом, размер вложений сократится по меньшей мере на 40%.

Проект указа под названием "Мораторий на новые многосторонние соглашения" предусматривает пересмотр целесообразности действующих договоров с несколькими государствами, если они "напрямую не связаны с национальной безопасностью, экстрадицией и мировой торговлей". Под его действие могут попасть ряд экологических международных соглашений.

