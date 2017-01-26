Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены

Затраты на строительство стены на мексиканско-американской границе возьмет на себя Мехико, уверен Дональд Трамп. В конгрессе США подтвердили: у Америки есть способы заставить Мексику платить.

Конгресс США начнет рассматривать вопрос о выделении средств на строительство ограждения на границе с Мексикой не раньше весны, заявил журналистам член палаты представителей Крис Коллинс. Такой информацией он поделился после встречи со спикером нижней палаты конгресса Полом Райаном и лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом.

Пол Райан, в свою очередь, рассказал, что изначально именно США будут платить за стену, но затем свой вклад сделает и Мексика. По его словам, у Соединенных Штатов "есть много способов заставить Мексику поучаствовать в этом". Конгрессмен отметил, что республиканцы в целом разделяют идею президента Дональда Трампа о том, что США следует усилить безопасность на границе. По его данным, примерная стоимость проекта – от 8 до 14 миллиардов долларов.

25 января президент США подписал указ, согласно которому подготовка к строительству стены должна быть завершена в течение 180 дней. Трамп подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики. При этом американский лидер отметил, что не может ждать окончания переговоров, поэтому намерен начать возведение сооружения – пока за счет американских налогоплательщиков. Но Мексика эти затраты возместит. "Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

Строительство пограничной стены – один из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа. Президент считает, что такой барьер поможет предотвратить въезд нелегалов в США. Трамп обещал потребовать от Мексики до десяти миллиардов долларов, отметив, что ему как бизнесмену будет несложно заключить эту сделку из-за торгового дисбаланса между странами.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето неоднократно заявлял, что его страна платить за строительство стены не намерена. Тем не менее после заявлений Трампа он не отменил намеченный на 31 января официальный визит в США.