Трамп смешал Туска с Юнкером

Интервью европейским изданиям стало поводом для насмешек над Дональдом Трампом. Избранный президент США перепутал председателя Евросовета Дональда Туска с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

"Я поговорил с главой Европейского Союза, очень приятный господин позвонил мне", – завил Трамп. "Господин Юнкер?", – уточнил журналист немецкого таблоида Bild. "Да, позвонил, чтобы поздравить меня с победой на выборах", – ответил президент.

Как отмечает издание, Дональд Трамп никогда не общался по телефону с главой Еврокомиссии. После выборов Туск и Юнкер поздравляли Трампа с избранием президентом США и приглашали его на саммит ЕС-США в совместном заявлении. Однако по телефону избранный президент говорил только с Дональдом Туском. Тезки обсудили сотрудничество по Украине. Трамп пригласил Туска в Белый дом после инаугурации, которая состоится 20 января.

Ошибка для Дональда Трампа, озабоченного возрождением былого величия Америки, вполне простительная. Тем более, что традиционно слабая подготовка президентов США не только в сфере международной политики, но и географии, стала притчей во языцех. Так что, когда в Twitter Трампа появилась запись, заставляющая усомниться в том, что политик понимает разницу между Германией и Францией, это не особенно удивило пользователей.

"Мужчина застрелен в полицейском участке в Париже. Уровень террористической угрозы поднят до самого высокого уровня. В Германии абсолютный разгул преступности. Включите мозг!". Пост вызвал волну насмешек – хотя можно, конечно, предположить, что речь здесь идет о двух разных событиях.

Man shot inside Paris police station. Just announced that terror threat is at highest level. Germany is a total mess-big crime. GET SMART!