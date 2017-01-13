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13 января 2017
просмотры: 123

Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

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Представитель переходной команды Шон Спайсер рассказал о начале подготовки телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Предполагается, что общение состоится уже после инаугурации главы Белого дома. Шон Спайсер рассказал, что 28 декабря будущий советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн  связался с послом России в США Сергеем Кисляком. "Разговор велся об организационных моментах телефонного звонка президента России и избранного президента США", – цитирует "Интерфакс" члена команды Трампа. Он добавил, что речь в частности шла о том, как запланировать звонок президенту России.

21:26
13 января 2017
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В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

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13 января 2017
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