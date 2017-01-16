Трамп прошелся по толерантной Меркель

Избранный президент Америки Дональд Трамп рассказал в интервью европейским СМИ о своих внешнеполитических взглядах. В частности, он обозначил отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель и назвал условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Миграционный кризис остается одной из самых острых проблем для стран Европы. Некоторые эксперты уверены, что потоки беженцев в конечном счете разрушат Евросоюз. Ответственность за миграционную политику многие возлагают на Германию, которая и сама страдает в сложившихся условиях.

За выбранный подход неоднократно осуждали канцлера Германии Ангелу Меркель, которая на государственном уровне провозгласила политику открытых границ. Присоединился к критикам и избранный президент США. "Я думаю, она сделала одну катастрофическую ошибку – приняла всех этих нелегалов", – цитирует Дональда Трампа РИА Новости.

Еще одна актуальная геополитическая проблема – санкционная политика стран Запада. Новый глава Белого дома, который официально вступит в должность 20 января, дал понять, что готов отменить ограничения в отношении России в обмен на ответные шаги.

"Есть санкции против России – давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хорошие сделки. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия от них страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", – заметил Трамп.

Людям нужно договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости.

Пересмотреть отношения новый американский лидер намерен не только с Россией, но и с союзниками США по Североатлантическому альянсу. "Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Номер один – оно устаревшее, так как было основано много-много лет назад. Номер два – страны не платят то, что должны платить", – заявил политик.

Трамп уточнил, что лишь пять государств из 28 выполняют финансовые обязательства перед военным блоком. Кроме того, Североатлантический альянс не уделяет достаточного внимания борьбе с терроризмом, поэтому его можно назвать устаревшей организацией. И все же НАТО очень важно, признал избранный президент Америки.