Как одна хромая утка возродила холодную войну

"Президент Обама высылает 35 дипломатов, как во времена холодной войны. Все, в том числе и американский народ, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации", – сообщается на странице посольства в Twitter. Текст сопровождается фотографией утки с подписью lame – "хромой".

Многие жители Соединенных Штатов приняли сообщение посольства за розыгрыш, а некоторые из них предположили, что аккаунт посольства и вовсе был взломан. При этом в комментариях разгорелись споры по поводу новых санкций и якобы вмешательства России в президентские выборы в США.

Отметим, что массовая высылка дипломатов – достаточно редкое явление в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. В последний раз подобное произошло в 1986 году во время холодной войны, когда Рональд Рейган отправил на родину 80 российских послов.

Тем не менее частные случаи высылки дипломатов со стороны обеих стран случаются регулярно и, как правило, сопровождаются зеркальными ответными мерами. Например, летом уходящего года Соединенны Штаты выдворили из страны двух российских послов. Причиной тому стала драка между работником американского представительства в Москве и полицейским, попросившим иностранца предъявить документы. В ответ на изгнание послов Россия также отправила в США двух работников посольства.

Также в 2013 году на родину из России улетел сотрудник ЦРУ Райан Фогл, работавший под прикрытием в американском посольстве в Москве. Похожие инциденты происходили и раньше – например, власти США выгнали еще двух послов из страны в 1989 и 1984 годах.

President Obama expels 35 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D