Обама нажаловался Путину по спецтелефону

В американских СМИ продолжаются спекуляции на тему якобы вмешательства России во внутренние дела США, в частности – в выборы президента страны. Так, издание NBC сообщило, что в преддверии голосования Барак Обама связался с Владимиром Путиным при помощи "красного телефона" – специальной горячей линии между Москвой и Вашингтоном.

По линии спецсвязи он пожаловался на действия "российских хакеров" и затребовал прекратить их атаки. В Белом доме подтвердили факт использования Обамой спецтелефона. Представитель американской администрации счел, что послание президента США принесло свои плоды, поскольку в день проведения выборов "ничего не произошло", передает РИА Новости.

При этом в своем обращении президент США сравнил виртуальные атаки с реальными. "Международное право, в том числе законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяется и на действия в киберпространстве", – говорилось в его сообщении, переданном по спецлинии.

"Красный телефон" – система экстренной связи, которая используется во время крупных кризисов, таких как теракты 11 сентября или вторжение в Ирак. Система предназначена для отправки электронных писем. При этом для администрации Обамы это стал первый совершенный ими по спецсвязи контакт.

Напомним, ранее американские спецслужбы обвинили Россию в попытках повлиять на итоги выборов президента США. Впрочем, никаких доказательств своим словам они не предоставили. Это, однако, не помешало ряду американских изданий подать эту информацию как установленный факт.

Can you imagine if the election results were the opposite and WE tried to play the Russia/CIA card. It would be called conspiracy theory!