Спецслужбы США подставились истерикой о хакерах из России

Американским спецслужбам невыгодно предоставлять доказательства участия России в хакерских атаках на серверы Демократической партии. США пришлось бы объяснять, как они следят за российским президентом и его секретными службами.

Кроме того, это привлекло бы внимание к ошибкам, из-за которых кибератаки вообще смогли достичь своей цели. Барак Обама заявил о том, что США отреагируют на гипотетическое участие России в кибератаках на серверы американских демократов.

Однако никакой конкретики высказывание Обамы не содержало, сообщает RT. У президента США есть масса причин не поднимать большую шумиху вокруг этого дела. США пришлось бы выложить все, что они знают "о личной причастности Владимира Путина к атакам". Они были бы вынуждены сообщить и о том, при помощи каких средств они наблюдают за Путиным и его спецслужбами.

Сообщается, что сейчас демократы воспользовались тем, что Трамп называет российское участие в кибератаках чепухой и таким образом настраивает спецслужбы против себя. Надежных данных, устанавливающих связь "российских действий" с поражением Хиллари Клинтон, также не предоставляется.

Как писали Dni.ru, экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объяснила причину своего поражения на выборах. По ее словам, этому поспособствовали личные качества президента России Владимира Путина, который затаил на нее глубокую обиду.

Клинтон заявила, что русские своими действиями хотели "разрушить нашу демократию". Она отметила, что взлом хакерами серверов Демократической партии являлся сведением Путиным "личных счетов" с ней. ""Это не просто атака на меня и мою кампанию, хотя это тоже подлило масла в огонь. Это атака на нашу страну... Речь идет о целостности нашей демократии и безопасности нашего народа", – заявила Клинтон.