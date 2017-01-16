Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником

В Москве между двумя мужчинами после распития алкогольных напитков вспыхнула ссора. В результате один из них плеснул себе в лицо уксусной кислотой.
Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировали ожог роговицы, передает РЕН ТВ. По факту происшествия проводится проверка.
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