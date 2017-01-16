В тире в центре Москвы девушка прострелила себе ногу

В Спортивно-стрелковом центре на Спартаковской улице в Москве случилось ЧП. Девушка во время тренировки прострелила себе ногу.
Она вытаскивала пистолет из кобуры и в этот момент случайно нажала на курок. Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у пострадавшей сквозное пулевое ранение правой голени. Ее жизни ничто не угрожает, передает Life.ru.
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