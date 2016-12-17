На Байкале машина с пассажирами провалилась под лед

Трагедия случилась недалеко от села Шигаево в Бурятии в заливе Байкальский сор. Автомобиль марки "УАЗ" с пятью пассажирами провалился под лед. Трое из них не смогли выбраться и погибли. Среди жертв – пятилетний ребенок. По данным следствия, компания выехала на озеро на рыбалку. В данный момент водолазы вытаскивают тела погибших на поверхность, Следственный комитет проводит проверку случившегося, передает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.