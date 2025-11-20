Жители Восточного Дегунина помогают участникам СВО

Горожане активно участвуют в гуманитарной деятельности.

За последние два с половиной года жители столичного района Восточное Дегунино отправили бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции или на лечении в госпиталях, более 110 гуманитарных грузов. Как рассказали волонтеры, сначала добрая миссия сплотила 30 человек, но постепенно к инициативе присоединились и другие добровольцы, в том числе более родные и близкие участников СВО. Сейчас в волонтерском центре Восточного Дегунина насчитывается свыше 160 участников.

По словам координатора волонтеров, местной жительницы, активистки, являющейся общественным советником главы управы, Людмилы Мясоедовой, центр поддерживает контакты с военнослужащими и медиками, что позволяет направлять помощь адресно, по индивидуальным запросам. В частности, в ноябре на СВО отправился очередной гуманитарный груз, сформированный по запросу бойца с позывным Паровоз – как житель района Восточное Дегунино, он был в курсе волонтерской деятельности местных активистов. В посылку вошло восемь маскировочных сетей, устройство для обнаружения и идентификации дронов, а также носки и, конечно, сладости.

Всего с марта 2023 года волонтеры Восточного Дегунина изготовили и отправили на передовую более 500 сетей и 70 накидок. Плести их приходят целыми семьями, например, бабушки приводят внуков, обучают их. Пока старшие заняты делом, малыши рисуют, подписывают открытки — это потом тоже вкладывают в посылки с гуманитарной помощью. Многие добровольцы работают и на дому: нарезают ленты для сетей, делают нашлемники и окопные свечи, вяжут носки, шьют нижнее белье и карманы на кровати для госпиталей.

Для отправки во фронтовые госпитали волонтеры также закупают или принимают от горожан медикаменты, одеяла, постельное белье, настольные игры и другие вещи, необходимые бойцам для скорейшего восстановления. Всегда также востребованы рации, повседневная одежда и теплые вещи. Все они должны быть новыми. Непортящиеся сладости, чай, кофе, консервы также приветствуются.

Чтобы присоединиться к деятельности центра, можно прийти по адресу: улица Дубнинская, дом 16, корпус 1, либо обратиться в управу района Восточное Дегунино (улица 800-летия Москвы, дом 32).