Жители Восточного Дегунина помогают участникам СВО

Вторник 16 декабря

12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса
Жители Восточного Дегунина помогают участникам СВО

Жители Восточного Дегунина помогают участникам СВО
5

Горожане активно участвуют в гуманитарной деятельности.

За последние два с половиной года жители столичного района Восточное Дегунино отправили бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции или на лечении в госпиталях, более 110 гуманитарных грузов. Как рассказали волонтеры, сначала добрая миссия сплотила 30 человек, но постепенно к инициативе присоединились и другие добровольцы, в том числе более родные и близкие участников СВО. Сейчас в волонтерском центре Восточного Дегунина насчитывается свыше 160 участников.

По словам координатора волонтеров, местной жительницы, активистки, являющейся общественным советником главы управы, Людмилы Мясоедовой, центр поддерживает контакты с военнослужащими и медиками, что позволяет направлять помощь адресно, по индивидуальным запросам. В частности, в ноябре на СВО отправился очередной гуманитарный груз, сформированный по запросу бойца с позывным Паровоз – как житель района Восточное Дегунино, он был в курсе волонтерской деятельности местных активистов. В посылку вошло восемь маскировочных сетей, устройство для обнаружения и идентификации дронов, а также носки и, конечно, сладости.

Всего с марта 2023 года волонтеры Восточного Дегунина изготовили и отправили на передовую более 500 сетей и 70 накидок. Плести их приходят целыми семьями, например, бабушки приводят внуков, обучают их. Пока старшие заняты делом, малыши рисуют, подписывают открытки — это потом тоже вкладывают в посылки с гуманитарной помощью. Многие добровольцы работают и на дому: нарезают ленты для сетей, делают нашлемники и окопные свечи, вяжут носки, шьют нижнее белье и карманы на кровати для госпиталей.

Для отправки во фронтовые госпитали волонтеры также закупают или принимают от горожан медикаменты, одеяла, постельное белье, настольные игры и другие вещи, необходимые бойцам для скорейшего восстановления. Всегда также востребованы рации, повседневная одежда и теплые вещи. Все они должны быть новыми. Непортящиеся сладости, чай, кофе, консервы также приветствуются.

Чтобы присоединиться к деятельности центра, можно прийти по адресу: улица Дубнинская, дом 16, корпус 1, либо обратиться в управу района Восточное Дегунино (улица 800-летия Москвы, дом 32).

20 ноября 2025, 11:38
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

