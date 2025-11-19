"Битва роботов": финал чемпионата пройдет в кинопарке "Москино"

Состязание определит, кто создал самого сильного робота сезона.

13 декабря в кинопарке «Москино» состоится финал мирового чемпионата по боевой робототехнике «Битва роботов» — одного из самых зрелищных соревнований в данной сфере. В этом году на чемпионат поступило рекордное число заявок: попробовать свои силы захотели 306 участников из 14 стран, что на 12 % больше, чем в прошлом сезоне. Среди них – инженеры, студенты и школьники из Индии, Китая, Ирана, Бразилии и других государств. Лидером среди российских городов по числу представителей стала Москва (45 заявок).

По оценке специалистов, данный чемпионат является важной площадкой для роста инженерных компетенций: он дает молодым специалистам первые практические навыки и позволяет увидеть результат своей работы. В программе финального этапа — поединки роботов в категориях до 1,5 кг и до 110 кг, три шоу‑программы, выставочная зона «Лаборатория “Битвы роботов”», роботизированные инсталляции, VR‑ и AR‑интерактивы, квесты, фотозоны, мастер‑классы и уникальный роботанцпол. Особое место займет мультимедийное шоу «Битва роботов — твой путь в будущее!», рассказывающее о встрече восьмилетнего мальчика, увлеченного робототехникой, с роботом из будущего.

Чемпионат «Битва роботов» проводится ежегодно с 2023 года при поддержке правительства Москвы. Его цель — стимулировать интерес молодежи к инженерным и инновационным профессиям. Так, в 2024 году в категории «Битва мини-роботов» победителями стала московская команда «План Б», представляющая колледж предпринимательства № 11. В финале студенты третьего курса Александр Рязанов и Вадим Федоров вышли на арену с роботом «Конь», который все четыре раунда успешно наносил мощные и точные удары, а также эффективно защищался от повреждений.

Кинопарк «Москино» является популярной туристической площадкой столицы и территорией для проведения масштабных фестивалей. В дни чемпионата «Битва роботов», 13–14 декабря, здесь также пройдет программа «Киновыходные»: посетители смогут поучаствовать в постановочных съемках, научиться озвучивать мультфильмы голосами роботов, создавать покадровую анимацию. Вечером на центральной площади запланирован концерт.

Кинопарк «Москино» – объект московского кинокластера. В настоящее время здесь открыты 34 натурные площадки, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры, в том числе декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг» и пр.