Вторник 16 декабря

"Дом со львами": в Ермолаевском переулке возрождают исторический облик памятника архитектуры

"Дом со львами": в Ермолаевском переулке возрождают исторический облик памятника архитектуры
5

Реставрация продлится около года.

В Ермолаевском переулке у дома №9 началась реставрация скульптур, уже 80 лет украшающих пилоны ворот жилого дома Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. Работы планируется завершить в 2026 году.

Знаменитый «дом со львами» был построен в 1945 году по проекту архитекторов Михаила Дзисько и Николая Гайгарова (ученика Ивана Жолтовского). Здание представляет собой яркий образец послевоенного неоклассицизма. Его главный фасад украшают восемь трехэтажных полуколонн коринфского ордера, а монументальные ворота — парные скульптуры львов работы Вадима Львова. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

За прошедшие восемь десятилетий скульптуры ни разу не реставрировались. Под воздействием агрессивной городской среды и погодных условий они пришли в аварийное состояние: металлический каркас подвергся коррозии и начал расширяться, бетонная поверхность покрылась трещинами и стала разрушаться. Учитывая, что фигуры внутри полые, задача перед реставраторами стояла очень серьезная.

В настоящее время специалисты уже приступили к работе. Реставрация четырех изваяний ведется поэтапно. Хуже всего сохранилась скульптура на северных пилонах: ее уже демонтировали, промаркировали все детали и перевезли в мастерскую. Там проведут исследования и снимут слепки с сохранившихся фрагментов.

На южных пилонах работают с наиболее сохранившейся скульптурой: после очистки поверхность покрыли защитным составом и приступили к снятию формы. Чтобы облегчить процесс, форму создают из нескольких частей — это позволит получить точную вогнутую модель.

Параллельно эксперты фиксируют состояние остальных скульптур, выявляют утраты и определяют, какие фрагменты можно использовать для воссоздания недостающих элементов. В дальнейшем их также демонтируют и перевезут в мастерские, где начнется кропотливая проектно‑исследовательская работа, которая поможет разработать научно обоснованную методику реставрации всей композиции.

Одновременно ведутся работы на двух парах пилонов ворот, где установлены львы. После завершения реставрации скульптуры вернутся на свои исторические места, вновь придав зданию тот величественный облик, который задумывался авторами.

Опыт подобных работ уже есть: ранее по аналогичной технологии были восстановлены скульптуры на домах 30 и 37 на Ленинском проспекте, а также скульптурная композиция на Доме геологов на Смоленской набережной.

Реставрация «дома со львами» — не просто восстановление облика памятника архитектуры. Это бережное сохранение части истории города, где каждая деталь напоминает о мастерстве архитекторов и скульпторов прошлого.

19 ноября 2025, 14:45
Фото: mos.ru
