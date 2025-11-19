В Москве отремонтируют интересное здание 1920х годов

Проект капитального ремонта уже согласовали.

В районе Марьина Роща приведут в порядок историческое здание — кирпичную пятиэтажку по улице Сущевский Вал, дом 14/22 корпус 4. Здание входит в ансамбль жилых домов эпохи раннесоветского домостроения: комплекс возвели в 1926 году по проекту архитектора Бориса Блохина. Это один из первых в Москве жилых городков для рабочих, где была использована типовая жилая секция.

В ходе ремонта специалисты приведут в порядок подъезды и фасады старого здания, обработают поверхности защитными составами, отремонтируют крышу и технический этаж. В перечне наружных работ предусмотрена расчистка фасадов, карнизов и декоративных поясков от загрязнений и старых слоев краски. Поверхности обработают биоцидными препаратами, оштукатурят и покрасят. На цоколе обновят керамическую облицовку, отремонтируют оконные и дверные откосы. Балконы расчистят, оштукатурят, покрасят и оснастят новыми декоративными экранами. На крыше заменят покрытие и отремонтируют крышные надстройки.

При ремонте старых зданий в столице всегда уделяется повышенное внимание безопасности. В связи с этим в доме на Сущевском Валу заменят деформированные железобетонные плиты перекрытия над техническим этажом. Металлические балки очистят и покроют огнезащитной краской, деревянные элементы обработают антисептиками, а снаружи установят новую пожарную лестницу. При этом проект не предполагает увеличения нагрузки на существующие конструкции. Важно, что все работы будут идти под контролем Москомэкспертизы.

Кроме этого, капремонт предусматривает замену оконных и дверных блоков в подъездах, в том числе двери в подвал, электрощитовые и выходы на чердак. Рабочие также восстановят откосы и поменяют мусоропровод.

В Фонде капитального ремонта Москвы отметили, что данный проект разработан с учетом индивидуальных характеристик здания и степени износа. Для ремонта будут использованы отечественные материалы и современные технологии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Сытного двора в Коломенском: специалисты привели в порядок фасады памятника 17 века, восстановили лепной карниз и пояс над цоколем.