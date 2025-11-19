Почти 2200 москвичей получили ключи от новых квартир по реновации в октябре

Больше всего новоселов в это время было в ТАО и ВАО.

В прошлом месяце полностью завершили оформление документов на новое жилье по программе реновации жители 16 расселяемых домов в Москве. По данным руководителя столичного Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, ключи от новых квартир с косметической отделкой в октябре получили почти 2,2 тысячи горожан, проживавших в 16 домах, вошедших в программу реновации. Девять из этих старых зданий уже полностью освобождены, из остальных участники программы еще переезжают. Когда они переселятся, дома старого жилого фонда будут снесены, а на их месте город возведет современные новостройки с необходимой инфраструктурой. Квартиры в них, в свою очередь, предложат жителям пока еще не расселенных домов. Таким образом обеспечивается волновое переселение в рамках программы реновации.

Больше всего домов, жители которых завершили оформление документов в октябре, расположены в Троицком и Восточном административных округах — по три. На севере, северо-востоке и юге столицы находится по два таких дома, а на юго-западе, юго-востоке, северо-западе и в Новомосковском административном округе — по одному.

Все современные жилые комплексы по программе реновации возводятся с учетом критериев безбарьерной среды. Они обеспечены пандусами и просторными коридорами, где удобно перемещаться как маломобильным горожанам, так и мамочкам с детскими колясками. На первых этажах новостроек предусмотрены помещения для коммерческих объектов, например магазинов, кафе, предприятий сферы услуг, а также для городских организаций. Возле дома и во дворах проводится озеленение, монтаж осветительных приборов, обустраиваются детские и спортивные площадки, места для отдыха.

Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, в которых проживают порядка миллиона москвичей. Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года почти 33 тысячи горожан оформили документы на новое жилье по программе реновации. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.