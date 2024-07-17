Большой аквариум и декоративных рыб покажут гостям форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Посетители смогут узнать, какие технические и биологические решения применяются при реабилитации столичных прудов.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» в олимпийском комплексе «Лужники» будет проходить с 1 августа по 8 сентября и станет главным событием второй половины лета.

На площадке специалисты установят инсталляцию типового столичного пруда. Большой аквариум объемом около 10 кубических метров продемонстрирует технические и биологические решения, которые применяются при реабилитации московских водоемов. Копию пруда выполнят из прозрачного акрила, который обладает повышенной прочностью. Материал выбран для обеспечения безопасности посетителей.

На копии пруда дно поместят мелкий гравийный щебень размером 3–10 сантиметров. Этот материал используется во время формирования ложа городских прудов. Рядом с аквариумом установят еще один элемент реабилитированного водоема — береговую полосу из коробчатого габиона.

На возвышенной части внутри пруда будут высажены несколько видов водных растений. Среди них сусак зонтичный, тростник обыкновенный, камыш и кувшинки. Именно они помогают противостоять цветению воды в городских прудах, конкурируя с водорослями в борьбе за питательные вещества.

В аквариум запустят рыб. Всего планируется показать гостя 30 декоративных видов водных жителей. Среди них будут карп кои, комета ассорти (красная, красно-белая и шубункин), а также представитель семейства осетровых — бестер.

В инсталляции также представят цветки водного гиацинта (эйхорнии) — они будут высажены в отдельной ее части. С их помощью происходит очистка воды в прудах-отстойниках. В фильтрации задействована мощная корневая система растения, которая на пике своего роста может достигать длины 0,5 метра.

Для гостей площадки организаторы подготовили и другие развлечения. Все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах. Рядом с прудом состоятся соревнования по магнитной рыбалке. В крытых павильонах можно будет собрать магнитные пазлы, на которых изображены различные столичные объекты.