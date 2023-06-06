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В Москве восстановят 6 купеческих домов в 2023 году

В Москве восстановят 6 купеческих домов в 2023 году
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С 2015 года региональная программа капитального ремонта затронула 53 купеческих дома.

Московские власти внимательно следят за сохранением богатого исторического наследия города. В столице проводится не только масштабная застройка, но и регулярный ремонт памятников архитектуры, в частности, купеческих домов.

С 2015 года региональная программа капитального ремонта затронула 53 купеческих дома, еще шесть исторических зданий восстановят в текущем году. Примечательно, что памятники разных эпох сегодня приспособлены для жизни обычных граждан.

К слову, даже после переноса столицы в Санкт-Петербург Москва оставалась купеческим центром России. Во многом именно это сословие поучаствовало в формировании дореволюционного облика города. В частности, Третьяковская галерея, Щукинский музей, Тургеневская библиотека и другие достопримечательности были основаны купцами.

К знаковым памятникам купеческой эпохи можно также отнести дом №19 (строение №1) на улице Бахрушина. Трехэтажное здание построили в 1887 году в эклектическом стиле. Его можно отличить по вертикальному витражу на фасаде.

К слову, восстанавливать фасад специалисты начали еще в прошлом году. Тогда же они отремонтировали подъезд, крышу и подвал, а также заменили инженерные системы. Работы в доме №34 (строение №3) на Новокузнецкой улице также стартовали в 2022 году. В здании 1883 года постройки специалисты восстановили фасад и архитектурные элементы.

Дому №1б, (строение №1) на Кожевнической улице находится в работе. Здание 1908 года постройки отличается уникальным внешним видом. Первые три этажа его главного фасада полностью рустованы, а с четвертого по шестой этаж фасад оформлен рустом и лепным декором фрагментарно.

Специалисты уже отреставрировали фасад, а также крышу дома. После замены магистралей водоотведения они приступили к ремонту других инженерных систем. Кроме того, особое внимание было уделено деревянным элементам объекта архитектуры. Их обработали средствами для защиты от огня и биологических повреждений.

Отметим, что столичная программа капитального ремонта является одной самых масштабных не только в России, но и в мире. Она предполагает модернизацию более 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров

6 июня 2023, 13:42
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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