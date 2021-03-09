ТПУ "Марьина Роща" свяжет несколько видов общественного транспорта

Метрополитен, железную дорогу и наземный транспорт свяжет ТПУ "Марьина роща". Строящийся пересадочный узел станет современным общественным пространством, создаст новые рабочие места и в целом положительно повлияет на жизнь одноименного района.

С помощью ТПУ "Марьина Роща" пассажиры смогут перейти на станцию Люблинско-Дмитровской линии, а также на Большую кольцевую линию и МЦД-2. В дальнейшем здесь также появится платформа для МЦД-4.

ТПУ свяжет железную дорогу, метро и наземный транспорт, сообщил руководитель московского стройкомплекса Андрей Бочкарев. По его словам, основную часть работ завершат в следующем году.

Тогда же для пассажиров станет доступна станция Марьина Роща второго московского центрального диаметра. Сейчас ее возведение находится на начальном этапе – готовность составляет 15%.

Строители возводят фундамент южного вестибюля. Стацию оборудуют крытым пешеходным переходом, по всей длине платформы расположится навес. Позаботятся и о маломобильных пассажирах: для них установят эскалаторы и лифты.

Пассажиры будущего ТПУ смогут пересесть на Большую кольцевую линию. Строительство станции БКЛ "Марьина Роща" ведется рекордными темпами. Это самая глубокая станция нового метрокольца – ее оборудуют 130-метровым эскалатором.

К осени 2021 года строители завершат основную проходку и раскрытие станции, после чего начнутся отделочные работы, оснащение инженерными системами. Сейчас готовность станции – 64%.

Для строительства транспортно-пересадочных узлов в Москве принята специальная программа. ТПУ возводятся как современные общественные пространства. Строители связывают разные виды транспорта в единый узел. Это позволяет пассажирам делать пересадки с максимальным комфортом.

Появление нового транспортного узла разгружает железнодорожные вокзалы, создает новые рабочие места. Благодаря созданию удобных пересадок у пассажиров появляется больше возможностей планировать свой маршрут, а многие автомобилисты пересаживаются с личного транспорта на общественный.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших проектов подобного рода в мире. На БКЛ будет 31 станция. Пассажирам метро больше не нужно будет ездить в центр, чтобы пересесть с одной радиальной линии на другую

В 2021 году на большом метрокольце откроются 11 станций. Они расположены на западном, юго-западном и южном участках БКЛ. Строительство нового контура подземки завершится к 2023 году.

Первые московские центральные диаметры открылись в 2019 году. МЦД-1 и МЦД-2 связали Одинцово и Лобню, а также Подольск и Нахабино. В ближайшие несколько лет будут открыты еще несколько диаметров, которые соединят крупнейшие города Подмосковья.